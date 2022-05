Francesca De Andrè, divieto avvicinamento Giorgio Tambellini/ Ex accusato di lesioni

Divieto di avvicinamento per l’ex fidanzato di Francesca De Andrè, accusato di averla picchiata brutalmente lo scorso 21 aprile. A carico di Giorgio Tambellini la Procura di aveva aperto un fascicolo con l’ipotesi di lesioni personali e maltrattamenti in seguito ai fatti, diventati oggetto d’indagine dei carabinieri, resi noti poi dalla figlia del cantautore Fabrizio De Andrè in un’intervista al settimanale Chi. Stando a quanto riportato da La Nazione, al 38enne, figlio di un imprenditore lucchese, è stata notificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento e l’allontanamento dalla casa familiare.

L’episodio raccontato dalla 32enne, trovata in casa con tumefazioni al volto e alle braccia, è avvenuto in un residence nella zona di Lammari. Una vicina di casa, sentendoli litigare in modo furibondo, ha chiamato i carabinieri che, una volta arrivati sul posto, l’hanno trovata ferita. Trasportata all’ospedale San Luca, dopo diverse ore di accertamenti, Francesca De Andrè è stata dimessa con un referto di 21 giorni di prognosi.

FRANCESCA DE ANDRÈ “UN AMORE MALATO”

«Ho aspettato a sporgere denuncia fino a quando non ne potevo più», ha raccontato Francesca De Andrè nei giorni scorsi. Una scelta purtroppo molto comune tra le vittime di violenza. Una parte di motivi l’ha spiegata proprio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha parlato di vergogna e confusione. A inizio maggio aveva rivelato sui social di aver subito una grave aggressione, senza però fornire dettagli. Pochi giorni fa ha rivelato che a ridurla in quelle condizioni era stato l’ex fidanzato Giorgio Tambellini. La coppia era nota al pubblico del piccolo schermo per le loro apparizioni in tv, cominciate con la partecipazione della ragazza al reality. Proprio in quell’occasione emerse la loro relazione turbolenta. «Da quando ho iniziato a frequentare questa persona ho conosciuto il dolore di un amore malato». Un amore per il quale Francesca De Andrè dice di essersi annullata, «mentre ero sottoposta a ogni tipo di umiliazione, verbali e fisiche».

