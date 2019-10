Francesca De Andrè dopo il malore torna a Pomeriggio 5/ Il tradimento di Giorgio e…

Francesca De Andrè torna in tv dopo il malore che l’ha colpita pochi minuti prima della sua partecipazione a Live, Non è la D’Urso. Dopo un periodo di convalescenza, Francesca De Andrè è pronta per raccontare al pubblico nuovi dettagli del suo ritrovato amore con Giorgio Tambellini e del suo rapporto con la sorella Fabrizia dalla quale si sarebbe allontanata dalla scorsa estate. La De Andrè sarà così ospite della puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, giovedù 10 ottobre. Ad annunciarlo è stata la stessa Barbara D’Urso. “Dopo lo spavento a causa del suo malore prima di andare in onda con Live Non è la D’Urso, oggi Francesca De Andrè torna in TV a Pomeriggio 5″, scrive la D’Urso pubblicando una foto in cui è tra la De Andrè e Giorgio Tambellini.

Francesca De Andrè a Pomeriggio 5: nuove rivelazioni sul tradimento di Giorgio Tambellini?

Francesca De Andrè torna a Pomeriggio 5 per parlare del tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini che, stando a quello che ha già raccontato lei stessa, sarebbe stato organizzato da Biagio D’Anelli e dalla sorella Fabrizia. Tambellini, da parte sua, continua a sostenere di non aver tradito Francesca e di essersi concesso solo un bacio durante la permanenza della sua fidanzata nella casa del Grande Fratello Vip. D’Anelli e Fabrizia De Andrè hanno negato tutto. “Ho tradito con un bacio e basta. Ci sono foto in cui tradisco Francesca con una pianta, suvvia… La mia verità è che ho tradito con un solo bacio”, ha detto Tambellini a Non è la D’Urso. A bacchettarlo, però, è stata la stessa Barbara che gli ha ricordato come un tradimento sia considerato tale anche quando c’è solo un bacio. Oggi, sull’argomento, tornerà proprio Francesca De Andrè pronta a rilasciare nuove dichiarazioni e a svelare se è riuscita a recuperare il rapporto con la sorella Fabrizia.

