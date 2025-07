Nuovo amore alla porta per Francesca De Andrè? La nipote del celebre Faber torna protagonista nel mondo del gossip, la giovane ex gieffina sarebbe stata avvistata in compagnia di Alessandro Bresciani. I due, pizzicati insieme in vacanza come riportato da Lollo Magazine, sarebbero particolarmente vicini, tra di loro sembra sbocciato l’amore. Atteggiamenti di relax, voglia di stare insieme e godersi il momento, è davvero scattata la scintilla tra Francesca De Andrè e Alessandro Bresciani?

Intanto cerchiamo di conoscere meglio lui, è un giovane imprenditore digitale con un seguito sempre più importante sui social. Appassionato di viaggi e di lifestyle, non è raro trovarlo in giro per il mondo per motivi lavoro, ma non disdegna momenti di relax in compagnia di amici come testimoniano i suoi profili social. Per adesso non c’è nessuna conferma ufficiale da parte della coppia, che intanto si gode l’estate.

Francesca De Andrè e Alessandro Bresciani, come stanno le cose?

In attesa di aggiornamenti o conferme ufficiali, il portale di gossip Lollo Magazine lascia intendere una possibile relazione scattata tra i due. Vedremo se è scoccata ufficialmente la scintilla tra Francesca De Andrè e Alessandro Bresciani, che intanto si godono il meritato riposo in mezzo alle cristalline acque.

Qualche mese fa la ex concorrente del Grande Fratello aveva parlato della sua storia d’amore tossica, ammettendo di aver imparato a comprendersi dopo un lungo lavoro su se stessa: “Ho imparato a riconoscere chi è nocivo”.

