Francesca De André e Gennaro Lillio, lite in diretta/ “Imbecille! Che schifo”

Non c’è pace per Francesca De André e Gennaro Lillio. Al Grande Fratello 16, nel pieno della diretta della semifinale, va in scena una furiosa lite tra i due ragazzi. Tutto nasce dopo un filmato che mette in scena il triangolo Taylor Mega – Francesca De André – Gennaro Lillio. In questo filmato, la De André dice di Gennaro che “sbava” e pare che il soggetto di tale azione sia proprio la Mega. Frase che proprio non piace al primo finalista di questo Grande Fratello che si dice risentito. La discussione si accende a tal punto che la d’Urso non può ignorarla ed ecco che in diretta va in onda l’infiammato scontro dei due, in cui Gennaro ammette di sentirsi risentito dal fatto di non essere stato “tutelato” da lei quando lei lo è sempre stata da lui. “Non mi va di passare per lo scemo di turno…Sbavavo, ma che dici? Ma come ti permetti? Mica sono un imbecille! Fai la donna e non farmi passare per lo scemo” sbotta Gennaro, che aggiunge “Ma magari lo trovavi uno come me!”

Francesca De André e Gennaro Lillio: lite al Grande Fratello 16

Ancora più infuocata è la replica di Francesca De André in diretta al Grande Fratello 16. “A me hanno fatto passare per quella gelosa. – ricorda a Gennaro Lillio – E si sente lui lo scemo quando hanno voluto far passare me per la cretina di turno? Vuol fare la prima donna…” accusa. L’ira di Gennaro si accende ma non frena le parole di Francesca che continua: “Vuol fare quello che io sono già gelosa perchè poi lui è già in finale… Te lo lascio fare Gennarino! Prima donna di quelle violente! Gennaro ha le manie di persecuzione. Che schifo, vittima. Se lo pensi sei davvero imbecille!”. La stessa Taylor Mega interviene a supporto di Gennaro, beccandosi anche le critiche di Francesca De André che, tuttavia, non la frenano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA