Francesca de Andrè e Gennaro Lillio sotto le lenzuola/ Cosa è successo? Lei rivela…

Il diavolo e l’acqua santa, così possiamo etichettare l’assortita coppia formata da Francesca De Andrè e Gennario Lillio che in queste settimane ci ha tenuto compagnia proprio nella casa del Grande Fratello 2019. L’edizione sta per volgere al termine non senza polemiche quando si parla dei due che si sono subito piaciuti e che in questi giorni, tra alti e bassi, sono stati davvero troppo vicini, forse ben oltre il “normale”. Francesca de Andrè è arrivata nella casa fidanzata con Giorgio Tambellini ma questo non le ha impedito di avvicinarsi pericolosamente a Gennaro Lillio fino a che il suo fidanzato non l’ha tradita e lei lo ha scoperto con tanto di immagini (e parenti vari pronti ad entrare in casa). Dalla sorella all’amica tutte le hanno confermato il tradimento spingendola proprio nelle braccia di Gennaio e nella puntata di lunedì scorso tutto si è concluso con lo spettacolo dato da Giorgio Tambellini, visibilmente alterato.

COSA E’ SUCCESSO SOTTO LE LENZUOLA? LE RIVELAZIONI DI FRANCESCA DE ANDRE’

Da lì in poi tutto è stato in discesa. Francesca De Andrè e Gennaro Lillio hanno dormito insieme ma la diretta off nelle ore notturne non ha lasciato vedere molto salvo poi, il mattino seguente, ritrovarli avvinghiati insieme a letto. In diretta a Mattino5, i due si sono lasciati andare ad effusioni, baci e strani movimenti sotto le lenzuola senza avere modo di fermarsi. Quello che è successo sotto le lenzuola ha fatto sorridere gli ospiti di Federica Panicucci e ha fatto parlare i siti web che si sono concentrati sul loro avvicinamento per cercare di capire cosa possa essere successo ma le prime rivelazioni sono arrivate solo nelle scorse ore. Sembra che, un po’ aiutata dal vino e dalla serata, Francesca De Andrè abbia ammesso che tra loro c’è stato qualcosa di un bacio, un avvicinamento di terzo tipo…Proprio la gieffina ha confessato ad Erica durante la serata orientale che tra lei e Gennaro c’è già stato qualcosa sotto le lenzuola oltre ai baci e che tutto sia stato molto “soddisfacente” e piacevole per la ragazza. I dettagli non sono venuti a galla ma tutto lascia pensare che questa sera, durante la diretta, sarà Barbara d’Urso ad alzare il velo su quello che è successo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA