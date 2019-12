Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini/ “Ci amiamo tanto” (Pomeriggio 5)

Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini tornano in tv più felici e innamorati che mai. Dopo essere tornata in tv sola in seguito al malore che l’aveva colpita poco prima della sua partecipazione a Non è la D’Urso, Francesca De Andrè torna nel salotto di Pomeriggio 5 insieme al fidanzato. Su Instagram, l’ex gieffina ha pubblicato una serie di storie con cui ha annunciato la sua presenza nella puntata del programma di Barbara D’Urso in onda oggi, lunedù 2 dicembre. In auto, sotto una pioggia battente, Francesca De Andrè appare serena e felice mentre annuncia ai fans: “ci amiamo tanto”. Nei successivi filmati condivisi dalla figlia di Cristiano De Andrè, poi, la complicità con Giorgio è davvero evidente. I due scherzano, si divertono e si scambiano continuamente baci d’amore.

Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini: Gennaro Lillio è solo un ricordo

Tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini tutto è tornato alla normalità. Nonostante la rottura, le voci del presunto tradimento di lui e la storia vissuta da Francesca con Gennaro Lillio, è come se tra i due non sia accaduto niente. Da quando sono tornati insieme, infatti, Francesca e Giorgio hanno voltato definitivamente pagina dimenticando il passato e dando vita ad un nuovo inizio della loro storia d’amore. I due, così, sui social, si mostrano sempre più felici e innamorati. Se, tuttavia, con Tambellini tutto procede a gonfie vele, lo stesso non può dirsi per il rapporto che Francesca ha con la sua famiglia d’origine. Se Fabrizia ha ritrovato il padre Cristiano, Francesca non ha alcuna intenzione di ricucire il rapporto con il genitore nè con la sorella Fabrizia da cui ha preso le distanze da quando è tornata tra le braccia di Giorgio.

