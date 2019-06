FRANCESCA DE ANDRÉ/ Finale a rischio: interviene la redazione (Finale Grande Fratello)

“Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Francesca De Andrè non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma. #GF16″. Con un post su Facebook, la redazione del Grande fratello 2019 fa chiarezza sul caso Francesca De André. I telespettatori accusavano Francesca di aver bestemmiato mentre parlava di Cristiano Malgioglio, l’opinionista con cui ha più volte litigato nel corso delle dirette dalla Casa. Sono gli ultimi giorni per i concorrenti del Gf. Questa sera, infatti, verrà decretato il vincitore di questa edizione. E’ ancora aperto il televoto per Enrico Contarin, Erica Piamonte e Francesca De André, mentre Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Gianmarco Onestini e Daniele Del Moro parteciperanno sicuramente alla finale. L’imprevisto ha messo gravemente a rischio la presenza di Francesca nell’ultima puntata; ma ora che chi di dovere ha chiarito, la De André non ha più niente da temere. Eccetto gli altri concorrenti, pronti a tutto in questo rush finale. Nel frattempo divampano le polemiche per un’altra frase: «Prendo una mazza da baseball e faccio razzia», ha detto riferendosi a Gianmarco Onestini. In difesa del concorrente è intervenuto il fratello Luca, che ha riproposto il video di Francesca De André e l’ha attaccata. «“Poverina” si è offesa che Gianmarco le abbia detto le cose in faccia, quelle che pensiamo TUTTI, facendola scendere dal piedistallo! E ora ripartono le buffonate da “bulletta” di sto ca*** (come dice lei)».

Francesca De André e il rapporto con il padre Cristiano

In questi giorni, il Grande fratello 2019 ha chiesto ai suoi protagonisti di scrivere una lettera e indirizzarla a un membro della loro famiglia. Francesca De André è andata in crisi, dal momento che i suoi rapporti familiari non sono propriamente idilliaci. Francesca ha problemi soprattutto con suo padre, Cristiano, che l’ha diffidata impedendole di parlare di lui e dei loro trascorsi difficili. La ragazza ha dichiarato di essere stata abbandonata, lasciata sola materialmente e psicologicamente. Per questo ha cominciato a stare molto male; per questo, di recente, ha preso parte al Grande fratello, con il preciso intento di reagire di fronte a chi – a suo dire – le ha indirettamente tarpato le ali. La De André voleva affrontare i suoi fantasmi, ma non ne ha avuto la possibilità. Suo padre, infatti, le ha formalmente impedito di farlo.

FRANCESCA DE ANDRÈ, LETTERA A GIORGIO TAMBELLINI

Francesca De André in difficoltà

Francesca De André è in evidente difficoltà. Mentre gli altri concorrenti, al Grande fratello 2019, si sono già messi all’opera, lei è rimasta in disparte a meditare. Gennaro l’ha subito raggiunta, consigliandole di lasciarsi andare e di tirare fuori tutto quello che sente. Il rischio è di scoperchiare un vaso di Pandora, ma Gennaro le consiglia comunque di correrlo. La cosa migliore da fare, per il bel napoletano, è essere se stessi e viversi quest’esperienza fino in fondo. Quello della lettera potrebbe essere solo un pretesto, l’occasione buona per Francesca di liberarsi dai demoni che la tormentano. Difficile dire, al momento, se seguirà il consiglio dell’amico; certo è che potrebbe essere l’ultima occasione per farlo.

CRISTIANO MALGIOGLIO, NUOVO ATTACCO A FRANCESCA DE ANDRÈ



© RIPRODUZIONE RISERVATA