Francesca De Andrè, gaffe a Guess My Age/ Non riconosce Benicio del Toro “Chi è?!”

Francesca De André torna ad occupare le cronache, ma non per un nuovo flirt o una nuova rottura. L’ex concorrente del Grande Fratello, è stata protagonista di una gaffe televisiva decisamente sorprendente. Come riportato dai colleghi di Gossipetv, il tutto è avvenuto in occasione del noto programma condotto da Enrico Papi, “Guess My Age”, in onda tutte le sere dopo le 20:00 sul canale Tv8. La nipote del cantautore Fabrizio De André, ha giocato assieme al concorrente della serata, e durante uno spezzone del quiz show, forse un po’ rattristita dal fatto di non aver fatto vincere nulla al compagno di gioco, non ha riconosciuto un attore decisamente famoso, leggasi il portoricano Benicio del Toro. “Ma chi è questo?!“, ha detto la De Andrè dubbiosa vedendo la sua foto. Una domanda che ha fatto rimanere di stucco il conduttore, che dopo qualche istante di blocco ha replicato “Come chi è, Francesca? Benicio del Toro è un grande attore“.

FRANCESCA DE ANDRÉ E IL CONCORRENTE DI NOME GENNARO…

Nonostante del Toro abbia vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista per Traffic, nel 2001, e il Golden Globe sempre nello stesso anno per la stessa recitazione, l’ex gieffina non ha saputo riconoscere l’artista. Di conseguenza, non sapendo chi fosse Del Toro, non ha potuto individuare l’età della concorrente dell’ultima manche (che aveva appunto gli stessi anni del portoricano). Curioso il fatto che la De André abbia giocato assieme ad un concorrente di nome Gennaro, e la mente non è potuta che non andare alla sua ex fiamma, Gennaro Lillo, gieffino napoletano conosciuto proprio nella casa più spiata d’Italia. Recentemente la De Andrè, che è ritornata con il suo ex Giorgio Tambellini, aveva spiegato in merito alla sua vecchia storia: “Una volta uscita dal gioco ho lasciato quel modello perché ho capito che non era fatto per me. Non avevamo dialogo, io non amo la superficialità: non ci capivamo“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA