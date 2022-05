Francesca De Andrè “in condizioni tragiche”/ “Vittima di una grave violenza fisica”

Finita lontano dai riflettori negli ultimi tempi, Francesca De Andrè oggi è tornata a far parlare di sé con una Instagram story a dir poco scioccante. L’ex opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica Live, nonché ex concorrente del Grande Fratello, ha rivelato di essere stata vittima di una brutale aggressione fisica, per la quale le sue condizioni sono tragiche, dal punto di vista fisico e psicologico. «Ciao a tutti. Torno solo oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche in cui mi trovavo e tuttora in realtà mi trovo ma sto cercando di reagire», ha infatti esordito la figlia di Cristiano De Andrè.

A questo punto la giovane ha spiegato di aver subìto «una grave aggressione, violenza fisica, del quale non sono ancora in condizioni di parlare». Visto il suo ritorno sui social, ha voluto allora fare accenno alla vicenda per onestà nei confronti dei suoi fan.

FRANCESCA DE ANDRÈ “HO BISOGNO DI SOSTEGNO…”

«Non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo (per ora non oltre questo perché non me la sento…)», ha precisato Francesca De Andrè. La giovane ha chiesto quindi «comprensione, sostegno e affetto» ai suoi follower, ciò che peraltro le hanno sempre dato, ma che ora evidentemente le serve ancor di più. «Ne ho davvero bisogno, vostra Fra», ha chiosato Francesca De Andrè. Cosa sia successo nello specifico non è chiaro, ma è evidente che non è ancora il momento per lei di parlarne pubblicamente.

Questo è il momento in cui riprendersi, non solo fisicamente, ma anche psicologicamente, in virtù della brutta esperienza vissuta. Considerando il rapporto di sincerità costruito dalla donna con i suoi seguaci, quando lo riterrà opportuno Francesca De Andrè rivelerà i dettagli della brutta esperienza di cui è stata purtroppo vittima.

“MIO SILENZIO? NESSUNA STRATEGIA…”

In un’altra Instagram story ha confermato di aver subito ricevuto tanto «supporto e comprensione» di cui ha bisogno. «Non avete forse la reale idea di quanto questo veramente mi aiuti ad avere ancora più forza di reagire e rafforzare la convinzione che bisogna uscire da meccanismi di violenza». Francesca De Andrè ha anche voluto spegnere una polemica sul nascere. «Ribadisco invece alle persone che alludono al fatto che io abbia solo accennato senza raccontare e spiegare nel dettaglio che non c’è dietro nessuna strategia legata a nulla, men che meno all’attirare attenzione e curiosità ipoteticamente legata al voler apparire un domani perseguendo l’idea di dare a qualcuno un’esclusiva». La giovane ha spiegato di non aver «mai usato le questioni personali per arrivare da nessuna parte». Ha quindi giustificato il suo gesto chiarendo che voleva «portare rispetto ai miei followers spiegando in modo accennato la mia assenza sapendo che chi mi conosce può capirmi e rispettare il mio stato psicofisico».

