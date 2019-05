Francesca De Andrè/ Lascerà il Grande Fratello 2019? Tra nomination e nuovi gossip…

Francesca De Andrè è ormai giunta ad una svolta al Grande Fratello 2019, almeno per quanto riguarda il suo rapporto con Gennaro Lillio. Questa sera i due ragazzi verranno messi a confronto per l’ultima volta, visto che in precedenza hanno entrambi smentito che il loro rapporto andasse oltre l’amicizia. Affermazioni che si scontrano con quanto abbiamo visto in questi giorni, ovvero le tante provocazioni e le coccole, per non parlare dei baci di lui sul collo di lei e molto altro ancora. Non sono mancate come sempre le liti, soprattutto perchè è abitudine di Francesca sfogare la rabbia del momento un po’ con chiunque. Nei giorni successivi alla diretta ha litigato con l’amica Erica Piamonte: la ragazza ha insinuato che il suo ex fidanzato non l’abbia tradita con una donna che conosce appena, ma con una sua attuale fiamma. La reazione di Francesca è stata immediata, tanto che ha scelto di allontanarsi dalla tavolata e rinchiudersi da sola nella camera. Anche se Erica le aveva detto poco prima che sarebbe stata sincera, schietta e forse persino cruda sull’intera questione. Poi la lite con Martina Nasoni, che ha accusato di bere troppo e di fare la figura dell’alcolista solo perché rosica per Daniele Dal Moro. Per non parlare anche del broncio con Vladimir Luxuria, che ha osato insinuare che il merito della sua permanenza nel gioco sia tutta di Gennaro. La De Andrè ha reagito con stizza, visto che è solo per se stessa che ha scelto di non abbandonare il programma. Clicca qui per guardare il video di Francesca De Andrè e Vladimir Luxuria.

Francesca De Andrè, Grande Fratello: da cosa è provocata la rottura con Giorgia?

Francesca De Andrè è ancora convinta che il Grande Fratello 2019 possa aver provocato in qualche modo la sua rottura con Giorgio Tambellini. L’ex fidanzato ha deciso di lasciarla tramite social e la ragazza non l’ha presa bene, soprattutto per l’impossibilità di avere un chiarimento immediato. Ha minacciato in diretta di andarsene, per poi cambiare idea e chiedere alla sorella Fabrizia di cacciare dal suo appartamento il presunto traditore. A non convincere del tutto Francesca sono però le parole di Daniele Interrante e Guendalina Canessa, che l’avrebbero spinta un po’ troppo fra le braccia di Gennaro Lillio. Come se fosse tutto programmato, se facesse parte del gioco e fosse magari utile ai fini del reality. Per questo Francesca non se la sente ancora di archiviare il suo rapporto con Giorgio, che afferma di aver amato più di se stessa e di aver sempre guardato con occhi diversi. Persino rispetto agli sguardi che lancia a Gennaro, costretto a ritrovarsi preda della ragazza nei momenti più bollenti e per poi essere scartato di fronte ad un possibile sentimento che nasce. “Non sono innamorata di Gennaro”, ha ribadito in più occasioni la De Andrè. Stona un po’ con quanto abbiamo visto negli ultimi giorni, da quei baci pieni di passione anche se casti, fino al feeling che li unisce.

Lascerà il Grande Fratello 2019?

Il Grande Fratello 2019 vivrà l’uscita di Francesca De Andrè questa sera? Se lo chiedono tutti i fan del reality di Canale 5, per via della possibilità che durante la diretta di questa sera venga fatta una nomination a sorpresa che comprometta la permanenza della concorrente. In base alle anticipazioni però è troppo presto per parlare dei meccanismi del gioco, che in tutte le edizioni con catene e voli pindarici mette a dura prova le strategie del gruppo di concorrenti. Si tratta forse più che altro di un forte desiderio del pubblico italiano, che continua a credere nella possibilità che Francesca possa finalmente abbandonare la Casa. Più volte Barbara d’Urso è stata accusata di proteggerla oltre ogni limite, con la scusa di un passato traumatico e tenebroso di cui non possiamo davvero conoscere tutti i particolari. Anche se la sua infanzia è stata di sicuro dura, non si discosta molto da quanto hanno vissuto più o meno tutti i gieffini. Per questo gli spettatori credono che lo stesso trattamento a questo punto dovrebbe essere riservato all’intero gruppo e non solo a Francesca. Soprattutto in seguito allo scontro avvenuto in diretta con Cristiano Malgioglio, che ancora una volta ha messo in luce il pessimo carattere della ragazza.



