Francesca De Andrè, lettera a Giorgio Tambellini/ “Ho un conto in sospeso”

Perché Francesca De André ha scritto una lettera a Giorgio Tambellini?

Francesca De Andrè è nel bene e nel male una delle indiscusse protagoniste del Grande Fratello 16. Il reality show, condotto con grandissimo successo di ascolti da Barbara D’Urso su Canale 5, è arrivato alle battute finali con la finale in onda lunedì 10 giugno 2019. Una finale che si preannuncia imperdibile considerando che verrà proclamato il vincitore di quest’edizione. Intanto all’interno della casa Francesca è sempre più vicina a Gennaro Lillio, anche se nelle ultime ore ha sorpreso tutti decidendo di scrivere una lettera al suo ex ragazzo Giorgio Tambellini. La figlia di Cristiano De Andrè, infatti, ha preso carta e penna per scrivere tutto quello che pensa di quanto successo con il suo ex che non solo l’ha tradita, ma anche umiliata lasciandola in diretta televisiva. Una lettera che siamo certi farà discutere accendendo ancora una volta i riflettori sulla complicata vicenda.

Francesca De André: “Giorgio? La scelta migliore è prendere le distanze”

“E’ l’unica persona a cui mi viene da scrivere visto che ho un conto in sospeso!” scrive Francesca De Andrè nella lettera indirizzata al suo ex Giorgio Tambellini. All’intero della casa del GF 16 la nipote del Faber ha deciso di buttare nero su bianco i suoi pensieri verso il suo ex Giorgio che definisce: “senza dignità, non ha proprio giustificazioni”. Una volta terminata la lettera la concorrente si confronta con i coinquilini; in particolare la De Andrè ne parla con Gennaro Lillio e Martina Nasone. Sono tanti i dubbi che passano per la testa della concorrente, ma a starle accanto c’è Gennaro che le dice: “Hai scritto tutto quello che è successo, quello che hai vissuto” che ha reagito bene alla scelta della ragazza di scrivere al suo ex. “Voglio vedere cosa ha da dire una persona che si nasconde dietro un dito – ha detto la De Andrè concludendo – “Voglio proprio vedere cosa ha da dire”. Infine la De Andrè prende in mano la lettera ricevuta da Giorgio e rileggendola con attenzione giunge ad una sola conclusione: “La scelta migliore è prendere le distanze”.

