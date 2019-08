FRANCESCA DE ANDRE’, MESSAGGIO PER GENNARO LILLIO/ “L’amore perdona. Non scappa”

Francesca De Andrè a sorpresa nel cuore della notte pubblica un messaggio sui social in cui riflette sul senso dell’amore. La figlia di Cristiano De Andrè si è da poco lasciata con Gennaro Lillio, il personal trainer conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello 16 e in tanti hanno collegato questo messaggio alla fine della loro storia d’amore. Sarà davvero così? Una cosa è certa i due si sono lasciati anche se non hai mai rilasciato dichiarazioni in merito alla fine della loro relazione; in realtà ad uscire allo scoperto pochi giorni fa sui social è stata Francesca che ha parlato di orgoglio, ma non è dato sapere se si riferisse a Gennaro oppure al precedente ex Giorgio Tambellini. Ora nel nuovo ‘sfogo social’ la ex gieffina parla di amore in maniera davvero profonda.

Francesca De Andrè si sfoga sui social: “L’amore…”

“L’amore non chiede. Dona. Non è orgoglioso. Perdona. Non scappa. Cerca. Vuole l’errore. Non è perfezione. È crescere.” queste sono le parole scelte da Francesca De Andrè e pubblicate su Instagram con tanto di hashtag #buonasera #cosi #amare#lamore #love #is #love #something#uncontrollable #something #we #cant#live #without #sorridere #sempre#photooftheday #goodvibes#buonanotte. La nipote di Fabrizio De Andrè torna così a far parlare di sé e della sua storia finita con Gennaro Lillio. Non è chiaro se le parole della ‘figlia d’arte” siano davvero riferite al bel modello napoletano oppure all’ex Giorgio Tambellini con cui ha avuto una turbolenta relazione prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Sta di fatto che i follower hanno gradito scrivendole commenti del tipo : ” grande Francy…. amava l amore sopra ogni cosa….”, “L’amore nn e’perfezione..e solo chi ama davvero ACCETTA,NN GIUDICA E CAPISCE!!E tu meriti tutto questo!!i confronti civili e costruttivi sono amore!!!sempre dalla tua amore..si ppssono avere idee diverse ma affetto nn cambja!!”. Tra i vari commenti anche quello di Guendalina Canassa che le scrive: “Amore mio santo!! Tanta voglia di te di no”.

Francesca De Andrè dopo Gennaro Lillio è tornata da Giorgio Tambellini?

Intanto dopo la fine della storia d’amore con Gennaro Lillio, in tanti hanno ipotizzato che Francesca De Andrè si sia riavvicinata all’ex Giorgio Tambellini. A confermare che i due si sono rivisti è stata la stessa Francesca con un lunghissimo post su Instagram: “Ci siamo confrontati sugli errori, sulle percezioni, sulla perdita di lucidità, su come entrambi abbiamo vissuto il mio ingresso in Casa e cosa ha portato a far succedere ciò che è successo. Ragazzi, confronto è questo. Ora ho solo bisogno di stare da sola e vivere tranquilla, cercando di capire cosa è meglio innanzitutto per me, per poter vivere in pace e serenità”. Intanto però leggendo i commenti di Instagram diversi sono i follower che hanno commentato del rapporto ‘ambivalente’ tra i due forse anche per una serie di indiscrezioni raccontate dalla De Andrè all’ex fidanzato. “Ha anche detto che Giorgio sapeva un sacco di cose private di lei…. Ed era abbastanza preoccupata di questa cosa” scrive un utente a cui fa eco un altro “vero mi ricordo..disse che sapeva anche cose su sua madre.. ma sta ragazza ha più segreti lei. bohhhh..non riesco a capirla veramente”. Non solo, c’è anche chi scrive, forse riferendosi al tradimento del Tambellini: “se non erro Giorgio aveva anche detto fin da subito che la De André SAPEVA che lui è fatto così e che ‘era già successo’, al che Francesca si era infuriata dicendo che lei non fa il burattino e che non era vero. Invece a quanto pare sì. Spero che non abbia preso in giro Gennaro”. Una cosa è certa: non siamo ancora giunti al capitolo finale del triangolo De Andrè – Lillio – Tambellini!



