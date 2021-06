Francesca De Andrè “Papà Cristiano? Rapporti inesistenti”/ “Nonno Fabrizio l’unico..”

Con la musica nel dna, Francesca De Andrè, dopo aver partecipato a diversi reality come l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello, debutta ufficialmente come cantante. Mamma spagnola e papà italiano, Francesca De Andrè canta in francese e il suo inedito dal titolo «Champs Élysées» è una melodia lontana da quelle che sono state le canzoni di nonno Fabrizio. Il brano racconta di un amore da sogno vissuto in una città, Parigi, considerata tra le più romantiche al mondo. «Chi di noi non ha avuto le farfalle nello stomaco durante l’adolescenza? Credo che alla fine siamo sempre alla ricerca di quell’amore perfetto, quell’amore anche infantile che ci faccia sempre sentire ragazzini. La canzone è scritta dal produttore Gabriel Grillotti, ma ha capito profondamente quelli che sono i miei sentimenti, la mia voglia di spensieratezza», ha raccontato la De Andrè al Corriere della Sera.

Il debutto di Francesca De Andrè nella musica: “Nonno Cristiano l’unico ad essere orgoglioso del mio debutto musicale”

Il nome De Andrè rappresenta una leggenda per la musica italiana. Fabrizio De Andrè è da sempre considerato uno dei migliori cantautori italiani e, al Corriere della Sera, Francesca De Andrè racconta che sarebbe stato l’unico della famiglia ad essere orgoglioso del suo debutto come cantante. «Credo che ne sarebbe fiero, perché era una persona che spingeva chiunque a venire fuori per quello che era realmente, a non soffocare le proprie aspirazioni, a non mettere maschere, a non nascondersi dietro il gruppo delle pecore. Nelle sue canzoni parlava sempre di persone uniche, di casi particolari, credo di essere uno di quelli. Penso che possa essere l’unico della famiglia De André ad esserne orgoglioso». Con papà Cristiano, invece, pare che il rapporto non sia migliorato. «Con lui i rapporti sono inesistenti», ha concluso Francesca che ora si sta concentrando totalmente sulla musica.

