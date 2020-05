Francesca De Andrè/ “Papà e i miei fratelli? Finzione. Gennaro Lillio mi ha deluso”

Pubblicità

Cristiano De André ha festeggiato la Pasqua cantando Il Pescatore del padre Fabrizio insieme a tutti i suoi figli, unica assente Francesca De André. La splendida ex gieffina è presente in studio a Live non è la D’Urso e chiede cosa è accaduto: “Fake news, io ci vedo poco di famiglia. Se sono contenti sono felice per loro, non auguro il male a nessuno. Io mi preoccupo visto i trascorsi e la conoscenza di mio padre c’è una nipote lì piccola. E’ sempre successo qualcosa, spero che non accada niente”. La ragazza non lancia nuove stillettate, ma rimane senza parole di fronte a queste immagini che secondo lei sono molto costruite per il pubblico.

Francesca De Andrè, la provocazione di Gennaro Lillio

Francesca De Andrè parla anche di Gennaro Lillio, a Live non è la D’Urso si parla della fine della loro storia con un rvm che ci mostra cosa è accaduto. La ragazza interprellata specifica: “Da un po’ di mesi a questa parte arrivo qui e tutti fanno il mio nome. Una volta un parente, stavolta una persona che sappiamo chi è stato. Io non avrei nessun problema a parlarci. Le sue dichiarazioni sono blande anche perché non c’è motivo di parlare della possibilità di vederlo tornare con me”. I due non si sono più sentiti, ma specifica: “Mi dispiace che scenda a questi atteggiamenti poco dignitosi, lo facevo più uomo. Io non rinnego nulla”. Come mai c’è ancora livore da parte dell’uomo nei suoi confronti?



