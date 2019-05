FRANCESCA DE ANDRÈ PENSA ALL’EX GIORGIO/ Gennaro in stand-by: “Non sono lucida”

Quella tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio è una storia d’amore che sta per decollare? E’ quanto si augurava la maggior parte dei telespettatori del Grande Fratello ma, stando alle parole della diretta interessata, la verità potrebbe essere un’altra. Nel cuore, ma soprattutto nella mente di Francesca sembra esserci infatti ancora il suo ex fidanzato, quel Giorgio Tambellini che nell’ultima puntata del reality show condotto da Barbara D’Urso ha ammesso di aver tradito la De Andrè durante il suo periodo di permanenza nella Casa, pur sostenendo di non ricordare i dettagli della sua scappatella. Nel rapporto tra Francesca e Giorgio si inserisce (o almeno ci prova) Gennaro: il napoletano si era forse illuso che il bacio con Francesca fosse il primo passo verso una svolta ma a quanto pare la De Andrè non ha ancora messo da parte i suoi sentimenti per Giorgio…

FRANCESCA DE ANDRÈ E GENNARO, LEI FRENA? “NON MI SENTO LUCIDA…”

Francesca De André in confessionale, parlando degli sguardi con Gennaro Lillio, non ha voluto negare che qualcosa in atto tra i due ci sia eccome:”Lo vedo come ci guardiamo, lo vedo ma come vedo quello arriva Giorgio”. Francesca è sembrata quasi voler frenare, prendersi del tempo per riflettere sui propri sentimenti:”Mi sento un’idiota, non mi sento lucida, non mi sento me stessa”. Parlando con Gennaro, Francesca ha ammesso di avere “il cuore spezzato”, lasciando intendere di pensare ancora a Giorgio e forse di non essere pronta a lanciarsi in una nuova storia. Molto complicata la posizione di Gennaro, che a sua volta in confessionale ha spiegato:”Io vedo continuamente una Francesca innamorata, anche tanto, una Francesca delusa ma non convinta e che non lo accetta. Ci tengo a lei. Forse a me piace lei e forse è a senso unico e io non penso di piacere a lei”.

