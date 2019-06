FRANCESCA DE ANDRÈ SCRIVE UNA LETTERA A GIORGIO/ Ma dà appuntamento a Gennaro fuori

Se da una parte è intenta a scrivere parole importanti per Giorgio Tambellini, dall’altra Francesca De André si accorda con Gennaro Lillio per il post Grande Fratello 16. I due ragazzi, ormai riappacificatisi, discutono di ciò che potrebbe accadere una volta concluso il reality. “Quando vengo a Milano, a Pomeriggio Cinque, magari se sei libera ci andiamo a bere qualcosa – ha detto Gennaro, di fronte ad una Francesca felice della proposta – . Non appena risolvi le cose tue, i tuoi impegni di lavoro, magari sarai anche molto impegnata… Se avrai a disposizione anche solo un’ora, un’ora e mezza…Anche solo per un caffè, che a Milano non sapete fare, ma me lo prendo lo stesso insieme a te!”, continua il modello campano. Poi Gennaro continua: “Ne potrei approfittare anche per vedere come guidi, per fare un giretto in macchina con te”. Un invito che Francesca non ha affatto rifiutato. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Francesca ancora divisa tra Giorgio e Gennaro

Gennaro Lillio e Francesca De Andrè hanno fatto pace. Dopo essersene dette di ogni, la “coppia” ha messo da parte l’orgoglio. Dopo la scorsa puntata, festeggiando per la semifinale, la nipote di Faber non ha saputo mantenere il controllo, per poi rifugiarsi in confessionale. “Ha fatto una scenata che veramente… Non c’è stata nessuna discussione in cui ha preso le mie parti. Ha pensato solo a lui”, le sue parole. Di contro, il modello partenopeo aveva una precisa visione della cosa: “Sono ferito, triste, dubbioso. Non riesco a darmi una risposta. Tra l’altro ho ragione. Sono rimasto scioccato: una persona che passa dall’amore all’odio non l’ho mai vista. Due estremi. Per me ormai siamo in sei, non più in sette. Stop”. In queste ore però, il nuovo bacio ha sancito la pace. La De Andrè intanto, ha anche parlato con Martina Nasoni, raccontandole le sue perplessità nei confronti del primo finalista.

Grande Fratello 2019, Francesca bacia Gennaro ma scrive a Giorgio

“Adesso che sei in finale, mi dai addosso come un treno. C’è qualcosa che non torna. Lui è un calcolatore”, ha confidato Francesca De Andrè. Dopo un bacio, le cose sono cambiate nel suo cuore? Poche ore prima di baciare Gennaro, l’opinionista di Barbarella aveva scritto una lettera indirizzata a Giorgio Tambellini: la 29enne è indecisa tra i due ragazzi? Diametralmente opposti, pare impossibile che possano piacerle entrambi, ed invece… Nel frattempo, nel corso di Pomeriggio 5 andato in onda ieri, Taylor Mega ha avuto modo di replicare alle accuse di Francesca. Già qualche ora prima, aveva espresso il suo pensiero preciso tramite Instagram, chiacchierando con i followers: “Penso che sia una ragazza con molti problemi, e se avessi detto anche una parola di troppo sarebbe stato come sparare sulla croce rossa. Detto questo trovo che parlare della mia famiglia in quel modo sia un gesto infimo. Lei si definisce ancora una volta da sola. Non dirò altro perché non avendola davanti lo trovo un confronto ad armi impari”.



