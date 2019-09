Francesca De Andrè/ Si schiera con Giorgio Tambellini e scarica la sorella Fabrizia… pace in diretta?

FRANCESCA DE ANDRÈ, LE ACCUSE DOPO IL RITORNO CON GIORGIO TAMBELLINI

Francesca De Andrè non finisce mai di stupire per i suoi toni polemici e di certo non sorprende i delatori che l’hanno attaccata durante il GF 16 che sia ritornata con Giorgio Tambellini. I due hanno ufficializzato il ritorno di fiamma nelle trasmissioni di Barbara d’Urso e ora si preparano a ritornare nel suo salotto grazie alla puntata di Live – Non è la d’Urso di oggi, domenica 29 settembre 2019. Il motivo però è meno roseo e più al vetriolo, visto che Francesca ha accusato Biagio D’Anelli e la sorella Fabrizia De Andrè di aver messo in scena il famoso tradimento di Giorgio. Chi segue il gossip sa che cosa sta accadendo, ma finora non è stato rivelato un importante particolare. Ovvero quale audio Biagio abbia fatto ascoltare a Fabrizia per rivelarle i movimenti libertini del Tambellini. Potrebbe trattarsi proprio del documento audio che il programma intende condividere con gli spettatori in esclusiva. Oppure riguarda qualcos’altro? Non lo sappiamo e di certo Francesca si tiene ben lontana dai social, preferendo cavalcare l’onda settembrina per fare incetta di ospitate dall’amica Carmelita.

FRANCESCA DE ANDRÈ, PONTI CHIUSI CON LA SORELLA FABRIZIA

Francesca De Andrè ha deciso di chiudere ogni porta con la maggior parte della sua famiglia. Non solo con la sorella Fabrizia, a cui non risponde dallo scorso agosto, ma anche con il padre Cristiano De Andrè. Quest’ultimo ha chiesto alle figlie di poter fare pace, dopo tante battaglie in tribunale e pesanti accuse. Una mano tesa che tuttavia l’ex gieffina più contestata di sempre ha scelto di ignorare. Intanto è Gennaro Lillio a rispondere alle sue più recenti accuse, soprattutto riguardo a quel tradimento che avrebbe provocato la loro rottura. “È vero che lei ha avuto un riavvicinamento con il suo ex, ma questo è successo dopo ben 8 giorni dalla fine della nostra storia”, ha detto a Il Giornale con i suoi soliti toni pacati. Il tradimento, presunto o tale, sembra proprio far parte della vita amorosa della De Andrè. Dopo tutto non è per questo che, diversi mesi fa, ha deciso di interrompere la sua relazione con il tanto chiacchierato Giorgio Tambellini? Il ciclo sembra ripetersi, senza considerare che la ragazza accusa di tradimento, anche se in modo diverso, pure la sorella Fabrizia.

