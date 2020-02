Francesca De Andrè vs Fabrizia/ “Tradita per fare il GF!”, sorella lascia lo studio

Le sorelle Fabrizia e Francesca De Andrè non si parlano da sette mesi e oggi sono pronte ad un confronto faccia a faccia proprio da Barbara d’Urso, a Domenica Live. La conduttrice ha ammesso di sentirsi quasi in colpa dal momento che le due sorelle non si parlano più da quando ha presentato il suo Grande Fratello. Francesca l’avrebbe accusata di aver messo a repentaglio la sua storia con Giorgio Tambellini solo per visibilità. Ed anche oggi, dopo l’ingresso in studio, Francesca ha esordito: “Ho risposto a quello che lei ha detto, io vedo che è disposta a tutto ma solo per farsi vedere e non per far pace con me”. Francesca ha voluto raccontare la sua verità prima dell’ingresso in studio anche della sorella Fabrizia, spiegando che i loro rapporti erano già rovinati prima della nascita del nipotino. “I rapporti erano interrotti perchè, se vogliamo parlare di quando ero in orfanotrofio, lei era solo felice, ha sempre avuto brutti pensieri su di me e lo può testimoniare, poi lei aveva bisogno di aiuto, l’ho fatto ma ha trattato in modo deplorevole me, Daniele (Interrante, suo ex ndr) e un amico”, ha rivelato. Francesca ha proseguito come un fiume in piena rivelando nuovi dettagli sul suo rapporto con la sorella, tirando fuori una cena avuta anche con il padre e Dori Ghezzi: “Si è messa a inveire dicendo che se facessi dei figli con Interrante si vergognerebbe del loro cognome e che dovevo stare con uomini che pagano tutto, ma io non sono fatta così e non accetto che insulti il mio fidanzato”.

FRANCESCA DE ANDRÈ VS FABRIZIA: FACCIA A FACCIA A DOMENICA LIVE

Da quel momento, come spiegato da Francesca De Andrè, i rapporti con la sorella Fabrizia si sono incrinati in maniera radicale fino alla nascita del nipote Riccardo. “Non mi corrisponde questa immagine di Fabrizia”, ha commentato Barbara d’Urso spiegando che la sorella ha poi avuto un figlio proprio da un cameriere. La parola è poi passata, seppur con difficoltà anche a Fabrizia, che ha commentato: “Non so che dire, vengono fuori adesso queste cose, mi sembra che avevamo già chiarito, tu tiri fuori queste cose adesso ma non al GF come mai?”. Pronta la replica di Francesca: “volevo lasciare un’immagine pulita di te. Quando abbiamo riallacciato pensavo che fosse cambiata […] Lei è andata di nascosto dal mio ex agente e ha firmato un contratto in esclusiva sapendo di aver chiuso in brutti rapporti ed è venuta di nascosto a fare il provino del GF, l’ho scoperto venendo qua!”, ha tuonato la De Andrè. Francesca ha poi proseguito dandole della invidiosa “perchè non ha mai avuto relazioni lunghe”. Poi ha proseguito: “Mi hai tradito per fare il GF, volevi lasciare tuo figlio a una babysitter. Mi ha cercata solo quando ha iniziato a venire in tv”. Fabrizia ha ammesso gli screzi in passato ma poi a sua volta ha tuonato: “Fatti curare da uno bravo, stai male!”. “Sei una falsa traditrice”, ha urlato Francesca, scatenando la reazione della sorella che ha scelto di lasciare lo studio: “Sei veramente patetica, è veramente ridicolo, continua il tuo teatrino!”. A quanto pare, dunque, i rapporti tra loro al momento non sarà facile recuperarlo neppure con la complicità di Barbara d’Urso.

