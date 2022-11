Francesca De Stefano, chi è la moglie di Santo Versace/ “L’ho incontrata grazie…”

Chi è Francesca De Stefano, la moglie di Santo Versace

Francesca De Stefano è la seconda moglie di Santo Versace. I due sono convolati a nozze lo scorso anno dopo aver rinviato il matrimonio a causa del covid. Nel 2010 Versace aveva dichiarato: ”Il destino è bizzarro, era il 2007 quando una mattina arrivai a Palazzo Madama e incontrai l’amore. Francesca De Stefano, avvocato, dirigente del ministero dell’Economia. Reggina come me: sua nonna era cliente della sartoria di mia madre.” I due sono convolati a nozze nel 2014 con cerimonia civile, mentre nel 2020 avrebbero dovuto celebrare il matrimonio religioso, rimandato all’anno seguente a causa del Coronavirus. Francesca De Stefano è avvocato e dirigente del ministero dell’Economia. Proprio come l’imprenditore, è di origini reggine: addirittura, sua nonna era cliente della sartoria della mamma di Santo.

I due si sono incontrati nel 2007, ed è stato subito amore. Francesca condivide spesso bellissime foto di coppia sul suo profilo Instagram. Santo ha sposato Cristiana Ragazzi, dalla quale ha avuto due figli: Francesca, anch’essa divenuta stilista, e Antonio. La primogenita ha reso Versace nonno nel 2014, quando è diventata mamma della piccola Ayla Leonor. Il matrimonio con Cristiana si è concluso con un divorzio nel 2004, e pochi anni dopo Santo ha conosciuto Francesca De Stefano.

Santo Versace e la moglie Francesca De Stefano hanno dato vita assieme alla Fondazione Santo Versace. Santo e la moglie hanno una differenza d’età di 25 anni. In un’intervista alla Gazzetta del Sud, l’uomo parlando della moglie aveva dichiarato: “Abbiamo 25 anni di differenza d’età. Grazie a lei ho superato tutti i traumi”. Parole che testimoniano il grande amore che lega Santo alla moglie Francesca. Dalla loro unione è nata la figlia Ramona di cui però non si hanno informazioni.

Santo Versace e la moglie Francesca hanno sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Il sindaco di Reggio Calabria aveva commentato così la loro partecipazione: “Siamo molto felici per l’ennesima affermazione di Santo e Francesca Versace che, sul red carpet di Venezia, hanno sfilato da trionfatori grazie al Leone d’argento “Gran premio della giuria” ed al Leone del Futuro – premio Venezia opera prima “Luigi De Laurentiis” conquistati con il film “Saint Omer”, distribuito in Italia dalla Minerva Picture di cui Versace è presidente”.











