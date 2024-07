Francesca Deidda scomparsa, si cerca il corpo/ Suoi il sangue e il bite dentale trovati vicino a un torrente

Le ricerche del corpo di Francesca Deidda, scomparsa a maggio da San Sperate, nel Sud Sardegna, continuano senza sosta. La 42enne, secondo gli inquirenti, sarebbe stata uccisa dall’ex marito Igor Sollai, attualmente indagato per omicidio aggravato e occultamento di cadavere e in carcere da alcuni giorni. Poche ore fa, le analisi del Ris sui reperti individuati vicino a un torrente in località San Priamo, a Sinnai, avrebbero confermato che il sangue isolato su una roccia e il bite dentale appartengono alla donna.

Si tratta di elementi repertati insieme a frammenti di una felpa, a un accappatoio e a un beauty case la settimana scorsa e il risultato degli accertamenti irripetibili aggrava la posizione dell’uomo. Secondo gli inquirenti, Sollai avrebbe messo in atto un depistaggio sfruttando il telefono cellulare della ex moglie per simulare un allontanamento volontario, scenario apparso fin da subito inverosimile.

Francesca Deidda scomparsa, anche cani molecolari impegnati nelle ricerche

Francesca Deidda è scomparsa il 12 maggio scorso da San Sperate e ora gli investigatori sono convinti che sia vittima di femminicidio. Finora le ricerche in una vasta area del Sud Sardegna non hanno dato esito, ma la speranza di chi indaga è che il ritrovamento dei reperti riconducibili alla 42enne sia l’anticamera di una svolta.

Per trovare Francesca Deidda, oltre alle decine di operatori di forze dell’ordine, Soccorso alpino, Protezione civile e volontari, dalle prossime ore saranno impegnati anche cani molecolari che setacceranno la zona epicentro dell’attenzione investigativa a caccia di tracce utili a individuare il corpo. La famiglia di Francesca Deidda ha rivolto un appello all’indagato, chiedendogli di parlare e di dire la verità sulla sorte della donna. Il 43enne dovrà comparire domani davanti ai magistrati per un nuovo interrogatorio, mentre la difesa punta alla data del 23 luglio quando, riporta Sky Tg24, si terrà l’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Cagliari per discutere dell’istanza di allentamento della misura restrittiva.

