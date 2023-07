Francesca Del Taglia, foto e insulti: “Hai tre tett*?”/ L’ex di Uomini e Donne furiosa: “È una malformazione”

Francesca Del Taglia, insulti per l’ex di Uomini e Donne per una foto in costume: cos’è accaduto

Una foto al mare, insieme ai suoi due figli, ha scatenato contro Francesca Del Taglia una serie di commenti molto spiacevoli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che fu la scelta di Eugenio Colombo (oggi suo ex) da cui ha avuto i figli Brando e Zeno, ha recentemente postato uno scatto su Instagram che la vede in costume da bagno. Alcuni hanno però notato un dettaglio sul petto di Francesca, un bozzo abbastanza visibile, e questo è bastato per scatenare qualche hater.

Un commento in particolare ha attirato l’attenzione di Francesca, che furiosa ha poi deciso di replicare, basita dalla mancanza di delicatezza. “Ma cos’è quel bozzo in mezzo alle tett*? – ha scritto l’hater in questione – Tipo una terza tett*? Fa senso!”

Francesca Del Taglia: “Bozzo sul petto? Ho una malformazione”

Le parole dell’hater hanno però subito trovato la replica di Francesca, che ha spiegato il motivo di quel ‘bozzo’: “Ho una malformazione dalla nascita allo sterno. Un po’ di sensibilità a volte non guasterebbe!” ha tuonato l’ex corteggiatrice. D’altronde non è la prima volta che Francesca parla della sua malformazione, come i suoi fan ben ricordano e fanno presente anche sotto il post in discussione, ricordandole di non dare peso a questi insulti: “Sei bellissima e quel bozzo al centro permettimelo di dire e più grande di un cervello di certe persone! Bella, bellissima!”, è uno dei tanti messaggi ricevuti da Francesca in queste ore.

