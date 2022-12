Francesca Della Valle, chi è compagna Lando Buzzanca/ “Scoprirò verità sulla morte”

La morte di Lando Buzzanca ha gettato nello sconforto la compagna Francesca Della Valle, che però non intende fermarsi, ma anzi portare avanti la sua battaglia per coloro che sono sottoposti al regime dell’amministratore di sostegno e del giudice tutelare come lo era l’attore. «Sono disperata. Non so nulla non, so la verità, lo hanno assassinato», le prime dure parole, riportate dal Corriere della Sera. Da tempo denunciava le condizioni in cui era costretto il compagno in una Rsa. «Si è realizzato ciò che avevo previsto e dichiarato. Nessuno è intervenuto affinché Lando fosse salvato. Le responsabilità sono molte, io non mi fermo: la verità verrà fuori», dice davanti all’hospice in cui era ricoverato Buzzanca.

Francesca Della Valle, presidente dell’associazione Labirinto 14 che si batte per l’abolizione della legge 6/04, da mesi è in lotta con la famiglia del compagno. «Gli amministrati, per colpa di questa legge – aveva spiegato più volte – anziché avere un amministratore che pensa al loro bene, vengono di fatto annientati e isolati», aveva dichiarato. (a cura di Silvana Palazzo)

Francesca Della Valle: la battaglia con i figli di Buzzanca

Francesca Della Valle ha lanciato spesso appelli per far uscire Lando Buzzanca dalla Rsa dove era ricoverato. Secondo la giornalista, Buzzanca era tenuto lì “contro la sua volontà” e non sono mancati scontri con i figli dell’attore, Massimiliano e Mario. I figli dell’attore hanno sempre accusato la giornalista, 40 anni più giovane di Lando, di avere delle mire sul patrimonio del padre. La conduttrice ha sempre smentito tali dichiarazioni, ma la battaglia tra lei, Massimiliano e Mario non era terminata. Massimiliano Buzzanca, in un’intervista riportata da Leggo, aveva minacciato azioni legali contro Francesca Della Valle: “Denuncerò Francesca Della Valle, che una sentenza ha stabilito non avere nessun diritto nei confronti di mio padre, e Fulvio Tomaselli: lo farò per tutelare mio padre e la sua privacy“.

Francesca Della Valle chi è: carriera della giornalista

Francesca Della Valle è stata molto spesso al centro della cronaca rosa, per la sua storia con Lando Buzzanca. Ma chi è davvero la compagna dell’attore scomparso proprio nelle ultime ore? Francesca Della Valle vanta un curriculum nel settore editoriale di tutto rispetto. Giornalista affermata, ha condotto il Tour di Amici nel 2010 e di Io canto più tardi. Ha condotto e curato diversi eventi di spessore come Serata per Ennio Morricone. Responsabile dell’ufficio stampa di Mario Merola, ha condotto diversi servizi per Linea Verde e Uno Mattina. Inoltre,Francesca Della Valle ha fondato, insieme a Lando Buzzanca, una casa di produzione video la BDV.











