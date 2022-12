Francesca Della Valle, compagna Lanzo Buzzanca/ “È stato ammazzato!”

Francesca Della Valle, compagna di Lando Buzzanca

Lando Buzzanca è morto domenica 18 dicembre 2022, a 87 anni, a Villa Speranza, Hospice del Gemelli Medical Center-GMC, dove era ricoverato da circa un mese.

Dura la reazione della compagna Francesca Della Valle, legata all’attore dal 2016: “Lando è stato ammazzato e voi, pubblico onesto, lo sapete. L’applicazione della legge 6/04, voluta dalla famiglia “amorevole”, lo ha condotto in un Hospice, luogo di morte. Io non mi fermo, non temete! Continuerò perché sia fatta giustizia”, ha scritto su Instagram la giornalista e presidente dell’Associazione Labirinto 14 luglio che si batte per la modifica delle legge 6/04 e la difesa delle persone fragili. “Grazie amor mio, per tutto l’amore che mi hai donato. Noi così, per sempre”, ha concluso la giornalista, pubblicando una foto insieme all’attore.

Francesca Della Valle: “Liberatelo prima che sia troppo tardi”

Lando Buzzanca ha trascorso un anno in una Rsa, seguito da un ricovero in ospedale a causa di una caduto e poi in un centro di riabilitazione. Da circa un anno Francesca Della Valle si batteva su media e social, per far uscire dalla struttura l’attore, sempre definito lucido, e riportarlo a casa: “Da oltre un anno e mezzo denuncio il fatto che avevano abbandonato Lando in una Rsa contro la sua volontà… è stato ammazzato dall’applicazione della legge 604. quella sull’amministratore di sostegno, voluta da chi gli era accanto. L’ho visto il 1 dicembre ed era migliorato, poi in 17 giorni di hospice è peggiorato”, sono le parole della compagna, come riporta l’Ansa.

Due giorni fa aveva lanciato un appello diretto sui social: “Liberatelo prima che sia troppo tardi”.

