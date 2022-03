Francesca Della Valle contro famiglia Lando Buzzanca/ “Lo annientano in una Rsa e…”

Francesca Della Valle, al secolo Francesca Lavacca, si difende dalle accuse della famiglia di Lando Buzzanca. Dopo l’intervista al Corriere della Sera, il figlio Massimiliano Buzzanca ha rilanciato il suo attacco tramite i microfoni di Pomeriggio 5, rivelando anche che il padre, affetto da demenza senile, non lo riconoscerebbe più. Ma ha anche spiegato che la compagna è tornata a rivederlo in Rsa. Quest’ultima ha voluto dire la sua oggi via social. “Nuova ondata di calunnie su Lando Buzzanca e la sottoscritta”, ha scritto su Instagram.

Francesca Della Valle ha accusato la famiglia dell’attore di nasconderlo da lei in una Rsa. “A loro dire falsaria di carte d’identità (regolarmente accettate da un notaio che poi, a distanza di anni, per amor di Tv, racconta altro) quindi pericolosa… tra un po’ diventerò il ‘mostro’ da abbattere”. Poi ha lanciato un interrogativo: “Chi ci guadagna ad annientare Lando, relegandolo in una RSA e farmi passare per ciò che non sono?”.

FRANCESCA DELLA VALLE “SU LANDO BUZZANCA VERITÀ NASCOSTA…”

Non è l’unica domanda che Francesca Della Valle pone in merito alle condizioni in cui versa Lando Buzzanca. “La famiglia “amorevole” perché non se ne occupa personalmente? Lando Buzzanca ha una casa, perché non dovrebbe viverci? Ma non erano i tribunali i luoghi deputati per i processi?”. Sono tanti, dunque, gli interrogativi a cui vorrebbe risposta la donna.

Non manca un attacco anche ai programmi che si stanno occupando della vicenda, e quindi anche a Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso: “Ditemi, a che pro, certi contenitori televisivi nascondono la verità: la legge 6/04 che annienta in Italia 250 mila persone? Chi guida la nuova ondata di menzogne di pomeriggi e serate televisive? Io attendo risposte legali non “corbellerie” di copertura. L’ora è giunta”, ha concluso Francesca Della Valle nel suo post su Instagram.

