Francesca Della Valle “Lando Buzzanca è prigioniero”/ Il figlio: “Non può stare solo”

Si torna a parlare del caso Lando Buzzanca nello studio di Pomeriggio 5. Il figlio Massimiliano è ospite della conduttrice per replicare ad alcune nuove forti affermazioni fatte da Francesca Della Valle, compagna di Lando, e pubblicate nelle ultime ore su Instagram. Un post forte che la D’Urso mostra anche ai presenti e che recita così: “È ufficiale: Lando Buzzanca è un prigioniero! Non può decidere di tornare a casa. L’ufficio dell’amministrazione di sostegno dichiara che la RSA è il luogo più consono. Per chi, per chi occupa la casa di Lando?”

In un altro post, sempre mostrato in diretta, la Della Valle parla di situazione drammatica per Buzzanca: “Lando è disperato, si sta lasciando andare. – scrive – Dobbiamo riportarlo a casa, subito! Il figlio di Buzzanca, ha occupato la casa del padre, per poterlo accudire. Quando? La farsa sta diventando una tragedia. Basta!”

Massimiliano Buzzanca replica a Francesca Della Valle: “Mio padre ha bisogno di persone specializzate accanto”

Massimiliano Buzzanca, di fronte alle pesanti accuse di Francesca Della Valle che stupiscono anche Barbara D’Urso, replica spiegando l’attuale situazione di suo padre Lando: “Mio padre ha un problema di salute che gli ha portato l’obbligo di avere accanto a se una sorta di infermiere, perché ha un problema di deglutizione. Ogni volta che ingoia, rischia di strozzarsi. Quindi non può stare solo con un badante, ma con un badante e una persona che ha competenze mediche”. La decisione della permanenza del padre nella RSA, d’altronde, è stata decisa anche da un giudice, proprio rispetto alla situazione dell’attore. Un aspetto che è proprio la conduttrice a sottolineare nel corso della puntata.

