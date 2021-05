Francesca Della Valle “Lando Buzzanca in ospedale ma non posso vederlo”/ “Un incubo!”

Lando Buzzanca è ricoverato in ospedale a causa di un incidente domestico e, attraverso le pagine del settimanale OGGI, arriva l’appello disperato della compagna Francesca Della Valle. Una protesta, quella della donna – compagna dell’attore 85enne da 5 anni – che nasce dall’impossibilità di stare al fianco dell’attore e di sapere notizie sulle sue condizioni durante la sua permanenza in ospedale. “Io amo Lando e voglio salvargli la vita. – ha dichiarato la Della Valle al noto settimanale, per poi spiegare che – Tenermi lontana da lui è violare il suo benessere psicofisico, che è fondamentale per la salute. Mi sembra di vivere in un incubo, la notte non dormo pensando a quanto possa sentirsi solo.”

Lando Buzzanca in ospedale/ Come sta? Incidente domestico: "Una brutta caduta"

Francesca Della Valle, la compagna di Lando Buzzanca lancia l’appello: “Va tutelato!”

Nel 2016 Lando Buzzanca, rimasto vedovo nel 2010 con la morte della moglie Lucia Peralta, ha annunciato la sua relazione con Francesca Della Valle, più giovane di 35 anni. Un amore importante e stabile, tanto che si è spesso parlato di matrimonio. Oggi, però, la donna lamenta di non poter vedere il compagno, su richiesta dell’amministratore di sostegno scelto dai figli Massimiliano e Mario Buzzanca, perché non è sua moglie dal punto di vista giuridico: “Non parlo solo per me, ma anche per tutte quelle donne che, pur non essendo mogli, sono le compagne di una vita.” ha dichiarato la donna. Così ha concluso: “Noi siamo una coppia riconosciuta da anni, abbiamo vissuto il nostro amore pubblicamente. Lando ha dichiarato in tv che mi voleva sposare… Ho persino scritto al presidente della Repubblica per chiedergli aiuto. Perché Lando Buzzanca è un pezzo di storia del cinema italiano, patrimonio della nostra cultura. E come tale va tutelato.”

