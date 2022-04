Francesca Dell’Olio ex moglie e figli Gianluca Grignani/ “Salvato grazie ai figli”

Gianluca Grignani, cantante dalla personalità tormentata che ha fatto molto parlare di se, ha avuto anche una vita privata molto tormentata. Il cantante ha avuto una relazione con Francesca Dall’Olio da cui ha avuto quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. Grignani e la sua compagna hanno ufficializzato la loro rottura nel luglio del 2020 senza però rivelare i motivi che hanno portato allo scioglimento della coppia.

Gianluca Grignani all'Isola dei Famosi 2022/ Toto-nomi cast: in lizza anche un "ex"…

Il primo incontro tra i due risale al 1996 quando la donna aveva collaborato come fotografa al video del brano “La fabbrica di plastica”. Gianluca Grignani ha anche dedicato due canzoni alla sua compagna “Francy” e “Sei unica”. Inoltre, la donna è comparsa in prima persona all’interno di una clip di “Una donna così” in cui erano presenti anche due delle loro figlie.

Grignani, critiche per Sanremo 2022/ Saraceni: "Inopportune, sta combattendo demoni"

Gianluca Grignani salvo grazie alle sue figlie

Gianluca Grignani ospite a Verissimo da Silvia Toffanin ha raccontato alla presentatrice il rapporto finito con sua moglie: “La fine della relazione con la mia ex non è stato un dolore, lo è stato per i miei figli, ma stiamo bene così” ammettendo di non essere stato un buon marito: “Lei mi ha dato la libertà e io l’ho presa”.

All’interno della vita di Gianluca Grignani un ruolo fondamentale è stato compiuto dai suoi figli. Durante un’intervista al settimanale “Oggi” il cantante ha rivelato: “Se mi sono salvato, preso per i capelli, è merito dei miei figli” raccontando anche come nel rapporto con le sue figlie il cantante cerchi sempre di dare il massimo: “Da padre mi viene spontaneo dare delle carezze affettuose ai miei figli, perché a me quelle carezze sono mancate”.

SANREMO 2022/ Grignani e l’ipocrisia di chi batteva le mani a Drusilla

© RIPRODUZIONE RISERVATA