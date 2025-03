Scoppia il caos su Francesca Polizzi di Uomini e Donne, la corteggiatrice di Gianmarco Steri non ha convinto il pubblico di Maria De Filippi dopo il gesto di uscire dallo studio. La ragazza se n’è andata dopo aver visto il bacio tra il tronista e Cristina Ferrara, ma i telespettatori hanno considerato la sua mossa un po’ azzardata per quello che è il rapporto instaurato finora con il parrucchiere romano. Secondo molti dei telespettatori, anche la corteggiatrice “acqua e sapone” starebbe seguendo un copione per emergere e continuare il suo percorso nel dating show. Sarà davvero così?

Francesca, insegnante di lingue che sui social si occupa di divulgare cinese, è una ragazza semplice che è subito entrata nel cuore dei fan per il suo carattere estremamente solare. Con lei, Gianmarco Steri ha instaurato un rapporto bellissimo a Uomini e Donne, tanto da essere arrivato ad un bacio durante un’esterna su una panchina. Il momento idilliaco è stato poi spento in un battibaleno dopo che il tronista ha ammesso in esterna di aver sentito una maggiore attrazione per Cristina Ferrara, con la quale è scattato un altro bacio. Così, Francesca Polizzi ha deciso di andarsene lasciando lo studio visibilmente provata dalla situazione.

Uomini e Donne, fan delusi da Gianmarco Steri? Il tronista preferisce Cristina a Francesca

In effetti, sebbene Gianmarco Steri abbia baciato appassionatamente Francesca Polizzi, la sua attrazione per Cristina Ferrara di Uomini e Donne è stata palese a tutti. Quest’ultima lo ha colpito per il suo carattere “duro” e un po’ menefreghista, e allo stesso tempo per la sua fisicità. Alcuni telespettatori sono rimasti delusi dal fatto che Gianmarco Steri aveva deciso di voler al suo fianco una ragazza acqua e sapone e semplice, ma al contrario è attratto dalla “tipica influencer” che nessuno si aspettava di vedere al suo fianco. Ad ogni modo, il tronista sembra essersi fermato con le conoscenze delle diecimila ragazze e si è soffermato sulle tre corteggiatrici Francesca, Cristina e Nadia di Uomini e Donne.