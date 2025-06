Cos’è successo tra Francesca e Alessandro a Matrimonio a Prima Vista 2025…E Poi? Anticipazioni

Dopo aver visto i video sulla prossima puntata possiamo fornirvi delle anticipazioni Matrimonio a Prima Vista 2024… E Poi, cos’è successo alle coppie sei mesi dopo la scelta finale? Quale coppia si è lasciata e quale invece continua a stare insieme con il suo lieto fine? L’ultima coppia a presentarsi davanti agli esperti Nada Loffredi, Mario Abis ed Andrea Favaretto sarà quella formata da Francesca Ricasoli ed Alessandro Adriani. Nonostante le differenze caratteriali e le incomprensioni i due avevano deciso di uscire sposati dal programmi ma le cose non sono andare per il verso giusto.

Francesca e Alessandro si sono lasciati dopo Matrimonio a Prima Vista 2025. I motivi sono diversi, Adriani rivelerà di non essere mai stato convinto delle nozze e che il problema principale era la mancanza di attrazione fisica nei confronti della moglie. Quest’ultima da parte sua accuserà il marito di non aver mai voluto andare oltre e cercare di conoscerla meglio, pur abitando entrambi a Roma e a venti minuti di distanza lui non è mai andato a trovarla nè le ha mai proposto di uscire, limitandosi ad inviarle dei messaggi di ‘Buongiorno’. Alessandro ha provato a giustificarsi ammettendo che non ha mai avuto anche solo il desiderio di andare a bere un caffè con lei.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2025…E Poi, Alessandro e Francesca si lasciano e lui finisce sotto attacco

Francesca e Alessandro dopo Matrimonio a Prima Vista 2025 decideranno di lasciarsi, il loro matrimonio terminerà. Gli esperti non avranno dubbi, la colpa è principalmente dell’uomo che non si è mai messo realmente in gioco. Non è riuscito ad andare oltre la mancanza di attrazione nei confronti di Francesca e per questo non ha provato a conoscerla. L’atteggiamento di Alessandro è stato criticato da Giorgio e Sara mentre è finito nel mirino del web. Sui social, infatti, sono tantissimi i comenti contro di lui: “A lui non è mai piaciuta lei povera francesca lei è molto dolce.” “Lui nn è convinto” “Io Alessandro lo vedo falso… Non mi convince” “Alessandro un si a favore di telecamera solo per uscirne da bravo ragazzo”

