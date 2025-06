Francesca e Alessandro di Matrimonio a Prima Vista 2025 si sono lasciati: “Non eravamo innamorati”

Come procedere la storia d’amore di Francesca Ricasoli e Alessandro Adriani di Matrimonio a Prima Vista 2025 i due stanno ancora insieme o si sono lasciati? Sei mesi dopo la fine del programma la coppia è ritornata davanti agli esperti ed ha confessato che tra di loro è finita. Le buone intenzioni e la forza di volontà non sono bastati per far funzionare il matrimonio, matrimonio che tra l’altro sin dall’inizio è stato contraddistinto da moltissimi bassi e pochi alti. Entrambi hanno ammesso di non essere innamorati ma di averci voluto provare lo stesso.

Scendendo nel dettaglio durante la chiacchierata, Francesca ha confessato: “Non sono innamorata ma c’è stima e rispetto.” A farle eco ci ha pensato Alessandro che a sua volta ha ammesso: “Innamorato no ma il percorso è stato quello giusto perché abbiamo affrontato tante cose insieme.” E invece il percorso non è andato per il verso giusto. L’ostacolo principale è stato di natura caratteriale, lei più introversa e introspettiva lui più esuberante unito al fatto che nonostante Francesca fosse una bella ragazza non è mai piaciuta esteticamente al 38enne romano.

Perché Francesca e Alessandro dopo Matrimonio a Prima Vista 2025 si sono lasciati? “Non ci siamo più visti”

Successivamente Francesca ed Alessandro di Matrimonio a Prima Vista 2025 hanno rivelato perché si sono lasciati. Lui ha ammesso che dopo la scelta la frequentazione non è continuata, anzi, non si sono mai visti. Dopo soli tre giorni da parte di entrambi non c’era più enfasi ed entusiasmo nel conoscersi. La ragazza, invece, ha accusato Alessandro di non aver mai avuto veramente la voglia di conoscerla mentre lei ha cercato di organizzare degli incontri. Ed alla fine c’è stata la rottura definitiva. Sul web nel frattempo in molti attaccano Alessandro, colpevole di essere stato falso e poco onesto con Francesca. Su X si legge: “A lui non è mai piaciuta e l’ha solo usata” “È il più falso tra tutte le edizioni” “È stato poco sincero.”

