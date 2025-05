Matrimonio a Prima Vista Italia 2025, Francesca e Alessandro stanno ancora insieme? La scelta finale

Francesca Ricasoli e Alessandro Adriani si sono lasciati o stanno insieme dopo Matrimonio a Prima Vista Italia 2025? Sta andando in onda la settima puntata del programma sui sentimenti di Real Time e le tre coppie che hanno deciso di mettersi in gioco sono ad una svolta cruciale, ad un passo dalla scelta finale. Nella prossima puntata, in onda mercoledì 4 giugno 2025, andrà in onda la scelta finale ma le puntate sono già disponibili su Discovery e noi siamo in grado di anticiparvi quale sarà la scelta finale di Francesca e Alessandro.

Sara e Nicola si sono lasciati o stanno insieme Matrimonio a Prima Vista Italia 2025?/ Spoiler scelta finale

Il percorso della coppia di Francesca Ricasoli ed Alessandro Adriani a Matrimonio a Prima Vista 2025 è stata sin dall’inizio pieno di complicazioni e incomprensioni. Alessandro sin dall’inizio ha provato poca attrazione fisica nei confronti della moglie e con il tempo le cose non sono migliorate. Da parte sua Francesca è piena di timori e paure sul futuro, tra i due c’è stato solo un bacio ma nessun altro contatto fisico ne intimità e la donna teme che sia troppo poco per intraprendere una relazione stabile e duratura. I due confideranno con gli esperti.

Alessandro e Francesca, Matrimonio a prima Vista 2025/ Scatta la passione? Svolta importante nella coppia

Francesca e Alessandro: qual è stata la scelta finale della coppia a Matrimonio a Prima Vista Italia 2025

Durante la chiacchierate con gli esperti Francesca Ricasoli ha confessato agli esperti: “Ci conosciamo da un mese e non abbiamo avuto la pretesa di cambiare ognuno la vita dell’altro” Alessandro Adriani, invece, ha ammesso che ci sono degli aspetti di Francesca che lo affascinano, come il fatto che lei è sincera e schietta e dice sempre ciò che pensa. È il momento del verdetto e della scelta finale di Francesca e Alessandro a Matrimonio a Prima Vista 2025 escono insieme: i due decidono di restare sposati e di non restituire le fede nunziali. “Sono convinta che c’è ancora molto altro da conoscere.” ha ammesso Francesca mentre Alessandro le ha fatto eco: “Voglio continuare anche io questo percorso perché dopo la reunion c’è stata la voglia di fare una vera e propria conoscenza.”