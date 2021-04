Francesca e Alessio, genitori Luigi Mastroianni/ “Educazione e rigore, loro due…”

Se Luigi Mastroianni è così è soprattutto merito loro, Luigi Mastroianni non ha dubbi a riguardo. Tra poco sarà ospite a Oggi è un altro giorno per parlare del suo libro e del rapporto con il fratello Salvo ma, soprattutto, per ringraziare mamma Francesca e papà Alessio, i suoi genitori. Di loro non sappiamo molto se non quelle poche cose che lo stesso Luigi ha detto di loro sui social o magari a Uomini e donne raccontando della sua vita, della sua educazione rigida devota al rispetto di tutto e tutti, anche della diversità. Sono stati proprio i suoi genitori a spingerlo ad essere inclusivo e lui stesso ha svelato a Verissimo: “Mia mamma e mio papà hanno dedicato la loro vita a Salvo e hanno sempre rinunciato a loro stessi per far sì che Salvo oggi sia quello che è”.

Francesca e Alessio, genitori Luigi Mastroianni, chi sono e cosa fanno nella vita?

I ringraziamenti di Luigi Mastroianni ai suoi genitori, Francesca e Alessio, sono d’obbligo perché sono stati proprio loro a leccare le sue ferite quando è venuto a galla che Sara Affi Fella aveva affrontato la loro conoscenza a il trono di Uomini e donne prendendolo in giro. All’epoca scoppiò un vero e proprio scandalo che coinvolse anche i suoi genitori che lo hanno accolto e amato spingendolo a credere ancora nell’amore. La mamma di Luigi posa spesso sui social al fianco al figlio che ama definirla “la sua donna”, colei che lo ha educato all’amore. Il resto lo scopriremo nel pomeriggio quando lui sarà ospite a Oggi è un altro giorno.

