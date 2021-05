Francesca e Amodio, Uomini e Donne/ Addio al programma dopo il colpo di fulmine?

La stagione di Uomini e donne sta per volgere al termine. Se il trono classico ha già salutato il pubblico con la scelta di Giacomo Czerny che ha lasciato lo studio con Martina Grado, le dame e i cavalieri del trono over stanno continuando a conoscere. Tra i protagonisti della versione senior del programma di Maria De Filippi ci sono diverse conoscenze in corso. Tra tutte le ipotetiche coppie che potrebbero nascere spicca quella di Francesca e Amodio. La dama e il cavaliere, infatti, si sono piaciuti immediatamente e, dopo il primo appuntamento, hanno continuato a frequentarsi senza conoscere altre persone. Tra Amodio e Francesca il feeling è stato immediato e, prima della conclusione della stagione, potrebbero accomodarsi al centro dello studio per congedarsi dal pubblico.

Francesca e Amodio nuova coppia di Uomini e Donne?

Sono tante le coppie nate nel corso delle varie stagioni di Uomini e Donne. Alcune stanno ancora insieme e hanno avuto anche dei figli come Sossio Aruta e Ursula Bennardo e, poi, ci sono quelle che stanno vivendo un’attrazione attuale. Francesca e Amodio, tra i protagonisti della stagione attuale, infatti, sono quelli che potrebbero regalare emozioni belle. Saranno loro i prossimi a lasciare la trasmissione per vivere una storia d’amore bella senza telecamere? Lo scopriremo nel corso delle ultime tre puntate della stagione di Uomini e Donne.

