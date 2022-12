Francesca e Beatrice, figlie di Agostino Penna/ Lui: “stanno studiando musica”

Francesca e Beatrice, chi sono le figlie di Agostino Penna

Francesca e Beatrice sono le figlie di Agostino Penna, il vincitore di Tale e Quale Show che ha trasmesso ad entrambe la passione per la musica. Un bellissimo rapporto quello tra padre e figlie come ha raccontato proprio il musicista durante una intervista rilasciata in tv. Francesca è la figlia più grande, mentre Beatrice è la più piccola ed ha circa 10 anni. Loro sono le donne della sua vita, insieme alla sua ex compagna da cui si è separato da tantissimi anni e di cui si conosce davvero poco.

In rarissime occasioni, infatti, il musicista parla della sua vita privata se non tramite i social dove a volte condivide scatti in compagnia delle sue amate figlie. Non parlare della sua vita privata e sentimentale è una scelta come ha raccontato proprio Penna dalle pagine di Vanity Fair: “è un’altra parte di me, quella dell’uomo del Sud profondamente legato al suo intimo. La vita privata fa parte di questo aspetto un po’ romantico e ingenuo che ho sempre voluto che restasse incontaminato. Purtroppo non è andata come avevo previsto e tenere insieme quello che ho costruito non è stato facile”.

Agostino Penna parla delle figlie Francesca e Beatrice

Agostino Penna pochissime volte apre il suo cuore raccontando e parlando della sua sfera privata e delle figlie Francesca e Beatrice nate dalla relazione con la ex compagna. ”

“Adesso vivo a Roma con le mie due figlie, Beatrice di otto anni e mezzo e Francesca Romana di tredici, di cui sono innamoratissimo. Con la madre siamo separati da circa sette anni, ma entrambi viviamo nella stessa città. Prima eravamo ad Avellino e temevo che le piccole vivessero lo stare lì come un allontanamento da entrambi i genitori. Adesso, però, siamo più sereni, Beatrice e Francesca Romana stanno studiando musica, prima per gioco e adesso con più intenzione, e chissà cosa ci riserverà il futuro” – ha detto il vincitore di Tale e Quale Show dalle pagine di Vanity Fair.

