Come forse era prevedibile, Francesca e Gianluca di Uomini e Donne si sono già lasciati. Per ora si tratterebbe solo di un rumor uscito da fonti vicine alla coppia e i diretti interessati non si sono ancora espressi in merito. Il trono della Sorrentino, ex partecipante di Temptation Island è stato un vero flop dall’inizio alla fine. Forse eravamo abituati bene con Martina De Ioannon che dopo anni ci ha regalato tante emozioni uscendo dal programma fidanzata con Ciro Sorrentino.

Al contrario la sua compagna di sedia rossa ha fatto un buco nell’acqua e probabilmente, si è trovata a scegliere per forza Gianluca dopo aver scoperto un brutto retroscena su Gianmarco, il quale le aveva mentito rispetto ad un’agenzia di moda. Da quel momento il loro rapporto si è interrotto del tutto e Francesca, tronista di Uomini e Donne, si è ritrovata a dover quasi ricominciare daccapo. Forse per paura di non terminare in bellezza o di deludere Maria De Filippi, la ragazza ha optato per Gianluca, baciandolo e scegliendolo ma senza petali.

Uomini e Donne, i rumor su Francesca e Gianluca: “Lei lo ha visto diverso”

Scoppia il gossip su Francesca Sorrentino e a lanciarlo è Amedeo Venza. Quest’ultimo ha affermato che fonti vicine alla coppia hanno affermato che la storia è già naufragata dopo un mese, lasciando aperto il dubbio sul loro rapporto sin dall’inizio: la storia è mai davvero iniziata? “Francesca e Gianluca non stanno più insieme. Lei si è distaccata e non si fa sentire, lo troverebbe pesante“, ecco cosa ha riferito l’esperto di gossip, aggiungendo alcuni dettagli sulla rottura improvvisa della loro relazione. Ecco le sue parole: “Le colpe sarebbero di lei visto che nessuno l’ha obbligata a scegliere Gianluca”.

E ancora: “Voci vicine a lei fanno sapere che si è comportata molto male! Lui la chiama e lei fa rispondere le amiche“. Successivamente, anche Lorenzo Pugnaloni ha seguito a ruota Venza sostenendo che appena dopo la scelta a Uomini e Donne, Francesca e Gianluca sono stati fidanzati solo per tre giorni, poi lei ha detto basta. Il motivo? Pare che lui sia troppo pesante e non solo, ecco cosa ha affermato Pugnaloni: “Lei l’ha visto molto diverso rispetto a quando erano nel programma, troppo concentrato forse su di sè“.