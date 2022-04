Francesca e Luigi, coppia Ultima Fermata/ “Voglio scoprire la verità…”

Francesca e Luigi: sembra essere lui quello più indeciso della coppia di Ultima Fermata

Tra le coppie protagoniste della nuova puntata di Ultima Fermata, in onda oggi, mercoledì 6 aprile, in prima serata su canale 5, c’è quella formata da Francesca e Luigi. Dagli spoiler pubblicati dalla pagina ufficiale del programma Mediaset non ci sono molti indizi sui motivi che hanno spinto Francesca e Luigi a salire sull’ultimo treno disponibile per la loro relazione. Qual è il problema principale che ha scatenato la crisi di coppia? Quali errori sono stati commessi da entrambi le parti al punto da chiedere l’aiuto di Ultima fermata per capire se ci potrà essere un futuro di coppia o meno?

Elena Morali, bacio con Aristide a La pupa e il secchione/ Luigi Favoloso sbotta: "Neanche l'1% di gelosia"

Tra Francesca e Luigi sembra esserci molta indecisione, soprattutto da parte di lui che ammette di essere confuso e di non sapere esattamente cosa fare di fronte ad una richiesta precisa della fidanzata.

Francesca e Luigi, coppia Ultima Fermata: lei chiede il confronto

Tra Francesca e Luigi, chi vuole a tutti i costi la verità preferendola ad una dolce bugia è sicuramente Francesca che non vuole sconti e chiede di scoprire cosa vuole realmente il fidanzato dalla loro relazione. “E’ un mio sacrosanto diritto quello di sapere la verità“, afferma Francesca. “Non so cosa fare” replica Luigi che poi resta impassibile di fronte alla richiesta di Francesca di non aspettare oltre e di confrontarsi subito.

Il diritto di contare, storia vera/ Katherine Johnson, prima afroamericana alla Nasa

Cosa accadrà alla coppia? Ultima fermata servirà per risolvere i problemi che hanno scatenato la crisi o Francesca e Luigi si diranno definitivamente addio lasciando il treno separati? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata di Ultima fermata.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Karina Cascella attacca Armando Incarnato / "Troppi anni sta là!, non trova nessuna fuori"

© RIPRODUZIONE RISERVATA