MANUEL E FRANCESCA, COPPIA DI TEMPTATION ISLAND 2023/ “Se dopo 21 giorni mi manca è la donna della mia vita”

Manuel al falò di Temptation Island 2023 ha un video della fidanzata Francesca che nel villaggio si è avvicinata al tentatore Alberto. “Tu hai una grande quantità? Hai la capacità di rendere le persone migliori per il lavoro che fai” le dice il tentatore, ma lei ribatte “non è per il mio lavoro, a me piace ascoltare le persone”. I complimenti di Alberto proseguono: “sei una persona top, da tutti i punti di vista, sei una bella ragazza, sei simpatica, solare, hai un sacco di pregi, se lui non sa apprezzarti vuol dire che non ti merita”.

Poi in camera si confida con le altre fidanzate di quanto successo con Alberto in spiaggia. La reazione di Manuel al video non tarda ad arrivare al falò: “sono contento un pochino penso si stia aprendo e divertendo. Pensavo che veniva qui e si metteva in disparte, lei ha un carattere solare e si sa divertire. Spero che lei rifletta se vuole continuare a stare con me e perdonarmi. Se dopo 21 giorni Francesca mi manca, allora vuol dire che è la donna della mia vita e quindi uscito da qui progetto qualcosa di importante per la vita”. (Aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Francesca e Manuel, coppia di Temptation Island 2023 in crisi: lo sfogo di lei

Primi problemi per la coppia composta da Manuel e Francesca a Temptation Island 2023. Quando lui svela, chiacchierando con gli altri fidanzati, che lei perdona ogni suo errore e che solo se lui la tradisse davanti a tutta Italia potrebbe lasciarlo, lei ha un duro sfogo.

In lacrime, Francesca si sfoga con le altre fidanzate: “Dall’altra parte c’è una persona a cui devi portare rispetto e che ti ha fatto solo del bene e tu la tratti così? Mi sembra che sarebbe giustissimo per me stessa lasciarlo però non ne ho la forza. Io voglio essere lasciata perché io non ne ho la forza. Non mi posso prendere in giro. Spero che mi piaccia davvero qualcuno qua dentro, che ci sia qualcosa che mi dia la forza per non essere più un cristallo. Che cazz* di problema ho? Lui non si fa neppure più problemi a inventare cazz*te, perché sa che io accetto tutto. Ma quanto sei cattivo però? Non mi vuoi neppure un po’ di bene!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi sono Francesca e Manuel, coppia di Temptation Island 2023 in crisi

Manuel e Francesca son una delle coppie di Temptation Island 2023. Il fidanzato ha una confessione da fare durante la prima sera nel villaggio: “l’ho lasciata 5 volte e ripresa dopo un mese, mese e mezzo che la lasciavo e poi tornavo da lei. Ovviamente io la lasciavo perchè non volevo più stare con lei e nel momento in cui l’ho lasciata, mi sono scritto e visto con altre persone. Parto da una verità perchè non è giusto nemmeno per me andare avanti così, non sono più credibile, non posso lasciarla e riprenderla in eterno. Spero di capire quale sia la cosa giusta per me”.

La reazione di lei non tarda ad arrivare: “sapevo che gli avevano scritto, ma che non si era visto con altre persone. Che stupido che è. Dimmelo prima, che bisogno c’è di dirlo ora, ma perchè non mi ha detto che hai visto altre persone, tu stai proprio fuori. Lui è stato una volta con una persona, tradimento scoperto, poi è vero mi ha lasciato, ma non mi ha detto che era andato con altre. Non ci sarei mai tornata insieme, ho appena scoperto che per un anno e mezzo mi hai preso per il culo. Gli farei arrivare un aereo con scritto sei un coglione”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Francesca e Manuel di Temptation Island 2023: “da quando siamo insieme mi ha lasciato cinque volte”

Temptation Island 2023 ha iniziato ufficialmente il conto alla rovescia: la nuova edizione del programma sta per tornare e andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 26 giugno. Nel frattempo, il pubblico sta già iniziando a familiarizzare con le coppie di quest’edizione. I promo trasmessi nelle ultime settimane hanno presentato tutte e sette le coppie, pronte a mettere in gioco i propri sentimenti. Una delle coppie è quella formata da Francesca e Manuel. Fidanzati da 2 anni e mezzo circa, stanno cercando di capire se il loro rapporto è destinato a trovare finalmente una stabilità. È stata Francesca a scrivere al programma, stanca dei continui ripensamenti di lui che ripetutamente decide di prendere le distanze, per poi ritornare da lei.

“Sono Francesca e ho 23 anni. Sono fidanzata con Manuel da due anni e quattro mesi“, ha detto lei nel video di presentazione trasmesso dal promo. “Ho scritto io a Temptation Island perché Manuel ogni due per tre mi lascia e dopo un mesetto è lui che ritorna. Da quando siamo insieme mi ha lasciato circa cinque volte”. La ragazza ha aggiunto: “Io sono sempre lì che aspetto e lui forse di questo se ne approfitta. Sono esausta e vorrei che Manuel avesse chiaro ciò che vuole, se stare con me o no”.

Temptation Island 2023, per il pubblico Manuel non è innamorato di Francesca

Sulla coppia di Temptation Island composta da Manuel e Francesca il pubblico ha dato già una risposta, sostenendo che sembra evidente che lui non sia affatto innamorato di lei e che la coppia è quindi destinata a naufragare. Un utente ha commentato sotto al video di presentazione sull’account ufficiale Instagram di Temptation Island: “Sicuramente verrà lasciata anche una sesta volta”. C’è chi ha scritto: “E lui che ritorna ma tu che te lo riprendi..”. Un’utente ha scritto: “Ma per piacere cinque volte che ti molla è tu ancora lì stai dietro pensa a te stessa è anche alla tua dignità”; mentre una fan del programma ha definito Francesca: “Questa è la sottona di questa edizione…”. E ancora: “E lui che ritorna…forse se ne approfitta..bella addormentata nel bosco…ma nel 2023 davvero fate?!”.

Parole anche per il ragazzo che nel video è stato completamente in silenzio. “Manuel in silenzio è l’emblema. Probabilmente era il cartonato di Manuel”. Un utente ha chiesto: “Ma lui soffre di mutismo selettivo??”. Una fan ha commentato ironicamente: “Manuel ha davvero una bella voce”. Oppure: “lui uomo di molte parole”.

