Francesca e Manuel, coppia Temptation Island 2023/ Lui “rifiutato” dalla single Greta: “E’ infido, è viscido”

Francesca e Manuel divisi dalla single Greta a Temptation Island 2023?

Francesca e Manuel sono una delle coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island 2023, il reality show dei sentimenti presentato da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Le cose si stanno mettendo molto male per la coppia dopo che Francesca scopre che il fidanzato Manuel è interessato alla single tentatrice Greta. Il ragazzo però è deluso dalla tentatrice che sembrerebbe interessata a Mirko, il fidanzato di Perla. Anche Francesca nel vedere i filmati è consapevole che il fidanzato Manuel è attratto da questa ragazza e commenta: “mi sento paralizzata. Si vede che è preso da questa ragazza, ma lei da quello che ho vedo parla con Mirko. Lui è nervoso, vorrebbe parlare con una ragazza lì dentro, ma si sente inibito. Ho scoperto una cosa che forse già sapevo, ma la realtà sbattuta in faccia è meglio. Sto schifata, ma pensa che tu stai male perchè non riesci a parlare con un’altra e hai la fidanzata dall’altra parte. E’ infido, è viscido, lo inizio a vedere per quello che è. Me ne voglio andare, non lo rivedo neppure fuori sta faccia di cu*o”.

Intanto è il momento di Manuel in spiaggia, ma per lui non c’è alcun filmato. Una notizia che non lo rincuora, anzi il ragazzo commenta: “vedere qualcosa mi aiutava a capire”.

Francesca e Manuel si lasceranno dopo Temptation Island 2023?

La partecipazione di Francesca e Manuel a Temptation Island 2023 ha messo in luce tutte le difficoltà della coppia. Durante il percorso nel reality show dei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia, Francesca ha scoperto di essere stata più volte tradita durante i momenti di pausa che il fidanzato si prendeva dal loro rapporto.

Il ragazzo, infatti, si è lasciato andare ad alcune confessioni non proprio edificanti nel villaggio del fidanzati confessando che, durante i tira e molla, lui ha conosciuto altre donne ma è sempre tornato da lei riuscendo a riconquistarla. “La lascio e poi me la vado a riprendere, però non me la vorrei mai riprendere perché poi io la lascio perché dico “basta, mi sono rotto il c***o”. Però, poi mi scatta che…mi manca. Ho paura che qualcuno se la prenda per poi fare le cose che faceva con me” sono le parole di Manuel che deludono molto Francesca che reagisce: “sono esausta, vorrei che Manuel avesse chiaro ciò che vuole, se stare con me o no”.

