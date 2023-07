Francesca e Manuel in crisi a Temptation Island 2023/ Lei chiama il falò di confronto? “L’amore è altro!”

Francesca e Manuel divisi a Temptation Island 2023: falò di confronto immediato nella quinta puntata?

Francesca e Manuel sono una delle coppie di Temptation Island 2023, il reality show dei sentimenti condotto con grande successo da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Un’altra coppia a rischio nel viaggio dei sentimenti. Sin dal loro ingresso nei rispettivi villaggi, la coppia ha mostrato chiari segnali di difficoltà. Tutto è iniziato dalle confessioni di Manuel che ha rivelato di aver conosciuto altre ragazze durante i ripetuti tira e molla con la fidanzata. Le parole di Manuel hanno deluso tantissimo Francesca che è scoppiata a piangere confidandosi con le altre compagne d’avventura. Il comportamento del fidanzato ha portato così, pian piano, Francesca ad una nuova consapevolezza.

“Io prima di entrare qua ero convinta che il mio amore fosse smisurato. Poi ti rendi conto che l’amore è altro” – ha confessato la ragazza al single tentatore Alberto a cui si è avvicinata all’interno del bellissimo resort “Is Morous Relais” a sud della Sardegna. Francesca ha poi aggiunto: “È più una dipendenza la mia. Stare qui dentro ti fa pensare che c’è anche altro. Non mi manca stare male, occuparmi di lui. Prima di entrare qui non pensavo mai di arrivare a questo”. Gli ultimi rivolti della coppia sembrano anticipare che saranno loro i protagonisti del colpo di scena della quinta puntata. Francesca, di fronte alle ennesime immagini di un Manuel sempre più distante da lei, potrebbe decidere di chiedere il falò di confronto anticipato. Lui accetterà?

Francesca e Manuel si lasceranno a Temptation Island 2023?

La storia d’amore tra Francesca e Manuel di Temptation Island 2023 è appesa ad un filo. Francesca all’interno del villaggio dei single ha acquistato una nuova consapevolezza di se e della sua importanza mettendo dei puntini sulle i sul suo rapporto col fidanzato Manuel. L’incontro con il single tentatore Alberto l’ha sicuramente aiutata in questo percorso di crescita personale a tal punto che arriva a confessargli: “Manuel non mi manca perché se penso a lui, mi si mette il male”. Le parole di Francesca vengono mostrate in un filmato al fidanzato Manuel che reagisce molto male.

“Vedere queste cose mi ha dato fastidio. Però non l’ho vista convinta, sembrava forzata” – rivela Manuel che, durante un party nel villaggio dei fidanzati, viene chiamato nel pinnettu per vedere un filmato. Nel video si vede il single Alberto regalare dei fiori alla fidanzata Francesca come simbolo di rinascita. “Sono simbolo della tua rinascita” – precisa il single Alberto con Francesca visibilmente sorpresa ed imbarazzata. Manuel dal canto suo è infastidito dalla cosa. Cosa succederà tra i due?











