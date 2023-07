FRANCESCA E MANUEL IN CRISI A TEMPTATION ISLAND 2023/ Lei: “Io cornuta? Lui è un verme viscido!”

Si mettono sempre peggio le cose per Francesca e Manuel Temptation Island 2023. Lei si ritrova a guardare dei suoi video al falò delle fidanzate durante i quali Manuel esprime la sua preferenza per la single Greta, la stessa che piace anche all’altro fidanzato Mirko. Greta però non sembra preferirlo, e in un altro video Francesca sente la single dire di aver captato sguardi molto maliziosi da parte di Manuel e chiama la fidanzata ‘cornuta’.

“È un verme, è viscido! Sto capendo che tipo è, questo uomo di merd* schifoso!” sbotta Francesca una volta tornata al villaggio delle fidanzate. La ragazza sembra essere pronta a chiudere la relazione con lui. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Francesca e Manuel a Temptation Island 2023, lei: “sono esausta”

Francesca e Manuel sono una delle coppie della nuova stagione di Temptation Island 2023, il reality show dei sentimenti presentato da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Durante l’ultima puntata Francesca è rimasta nuovamente delusa dalle parole del fidanzato Manuel che, nel villaggio dei fidanzati, si è confessato con gli altri compagni d’avventura rivelando il tira e molla che da due anni e mezza fa vivere alla ragazza. La coppia, infatti, si è lasciata ben cinque volte, sempre per volere di Manuel che però è sempre riuscito a riconquistarla. A scrivere al programma è stata Francesca per un aut aut: “sono esausta, vorrei che Manuel avesse chiaro ciò che vuole, se stare con me o no”.

Le parole di Manuel pronunciate ai compagni d’avventura sono arrivate come un fulmine a ciel sereno nel pinnettu a Francesca. “La lascio e poi me la vado a riprendere, però non me la vorrei mai riprendere perché poi io la lascio perché dico “basta, mi sono rotto il c***o”. Però, poi mi scatta che…mi manca. Ho paura che qualcuno se la prenda per poi fare le cose che faceva con me”. E ha aggiunto: “Quando penso a un futuro, penso ‘Ma io riesco a stare una vita con lei? Ce la faccio?’ Ecco perché non sono sicuro” – ha detto Manuel che ha poi concluso al peggio – “se stessimo a Ceccano e facessi un’altra ca***ta, lei mi perdonerebbe perché vuole stare con me. Qua, se ti capita di farla, poi ovviamente è difficile perché lo sa tutta Italia e allora riesci a prendere questa decisione”.

Francesca delusa da Manuel a Temptation Island: “è un cogl*one”

Francesca e Manuel in crisi a Temptation Island 2023. Il video mostrato a Francesca con le dichiarazioni del compagno Manuel hanno deluso molto la ragazza che ha reagito dicendo: “ho capito perché siamo venuti qua, ora ho la risposta. È stupido, mi ha portato qui perché pensa che se fa qualcosa e la vede tutta Italia, non lo perdono. Non pensa che passa per co**one? Dall’altra parte c’è una persona a cui dovresti portare rispetto, che ti vuole bene e a cui tu dovresti volere bene”.

La ragazza, una volta rientrata nel villaggio, è scoppiata in un pianto liberatorio confidando alle ragazze tutto il suo malessere per questa storia. “So che sarebbe per me giustissimo lasciarlo perdere, ma non ho la forza. Io non voglio fare la vita della cornuta, non lo accetterei mai. Però quando parlo con gli altri mi dicono: “Tu tanto dopo quello che hai scoperto, è normale che esci di qua senza di lui”. Penso di sì, poi mi dico: “Ma ce la faccio?”. Può succedere che mi dica due, tre frasi al falò e io ci torno insieme. Mi conosco” – ha detto Francesca in lacrime. Riuscirà a lasciarlo?

