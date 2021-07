Francesca e Matteo, moglie e figlio Carlo Conti/ Con Gina la famiglia si allarga

Francesca Vaccaro è la moglie di Carlo Conti, il celebre conduttore di casa Rai protagonista di un’intervista in onda oggi in replica all’interno de Il meglio di Domenica In. I due si sono sposati a Firenze il 16 giugno 2012 e nel 2014, l’8 febbraio, hanno avuto il loro primo e unico figlio, Matteo. Lei è una costumista e fashion designer di un marchio di abbigliamento con sede in Toscana (entrambi sono originari di lì), ed è facile intuire che abbia conosciuto Carlo proprio nel dietro le quinte di un programma televisivo (Domenica In nello specifico).

Il 16 giugno scorso, Carlo e Francesca hanno festeggiato 9 anni di matrimonio, e per l’occasione lei ha postato su Instagram una foto molto particolare, che ritrae suo marito al rientro a casa dopo il ricovero in ospedale per il Covid: “È stato un momento difficile (come per tante persone che si sono trovate ad affrontare situazioni ben più gravi) ma mai come in quel momento mi sono resa conto di quanto il nostro sentimento è indissolubile e capace di farci scalare montagne più o meno alte sempre mano nella mano”, ha scritto sotto nella didascalia.

Francesca Vaccaro e la vita in famiglia con Carlo e Matteo

Soggetto frequente degli scatti pubblicati su Instagram da Carlo Conti e Francesca Vaccaro è il loro figlio Matteo, che oggi ha 7 anni. Mamma e papà preferiscono non inquadrargli il volto, ma – da quel poco che si vede – il bambino somiglia molto a papà Carlo. L’ultimo post in assoluto presente sui loro profili social riguarda però Gina, la nuova arrivata, una cagnolina di razza Breton accolta con favore anche nei commenti (leggiamo, tra gli altri, i messaggi di benvenuto di Rudy Zerbi, Antonella Clerici, Francesca Manzini e Vanessa Incontrada, quest’ultima proprietaria di un cane con lo stesso nome).

Francesca Vaccaro presenta la piccola Gina

Gina sarà la compagna di giochi di Matteo, anche se per ora la cucciola fatica ad adattarsi ai ritmi e alle regole di casa: “Buongiorno a tutti! Mi chiamo GINA! E sono la nuova figlia pelosetta di casa Conti! Mi piace rubare calzini, scarpe e magliette se lasciate qua e là. Mi piace rosicchiare di tutto un po’…. ma porto tanta allegria e gioia in casa! Ancora non ho ben capito che la pipì si fa TUTTA sul prato…. ma piano piano imparerò”, si legge su Instagram nel post in cui viene presentata ufficialmente. Quanto al rapporto tra Carlo e Francesca, i due appaiono tuttora molto affiatati, e la scelta stessa di prendere un cane è stata presa di comune accordo tra loro.



