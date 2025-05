Matrimonio a Prima Vista 2025, Francesca ed Alessandro sempre più in crisi: lei scoppia a piangere: “Cos’ho che non va”

Nella 6a puntata di Matrimonio a Prima vista 2025 che sta andando in onda questa sera, 14 maggio 2025 su Real Time le tre coppie in gioco hanno fatto una reunion per rivelare ognuno cosa pensa dell’altro. Una delle coppie con meno sintonia è quella formata da Alessandro e Francesca. I due sono sempre più in crisi e non mancano le tensioni ed il gelo. Lui non si mette in gioco e lei, pur essendo una persona sicura, inizia ad avere problemi di autostima.

Per tutti questi motivi dopo aver parlato con le altre coppie, Francesca parlando del suo rapporto con Alessandro a Matrimonio a Prima Vista 2025 è scoppiata a piangere: “Quello che mi fa piangere non è lui ma il fatto che passo sempre come una persona perfetta ma poi non riesco ad andare oltre, sono sempre l’amica di tutti ma non c’è mai dell’intimità. Ed anche se io sono una persona sicura di se stessa un no, due no, tre no poi mi chiedo anche io cos’ho che non va.”

Francesca ed Alessandro a Matrimonio a Prima Vista 2025 sempre più in crisi, lui: “Purtroppo da parte mia è più no che si”

La svolta per Francesca e Alessandro a Matrimonio Vista 2025 arriva quando la coppia vede le foto del loro matrimonio e si emoziona. Alessandro si è commosso fino alle lacrime ed ha iniziato a vedere sotto un’altra luce Francesca: “Non mi ricordavo quei momenti è stato bellissimo rivederli” Successivamente nel letto c’è stato un altro confronto tra i due. Per Alessandro lei dovrebbe avere più grinta e carattere: “Sono felice che è uscita la parte più da leonessa, più verace però mi è dispiaciuto che non è uscita con me, per quello che ti ho detto io” E subito dopo ha aggiunto, però, di non provare trasporto per lei: “Purtroppo da parte mia è più no che si.”