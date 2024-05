Francesca ed Emanuele Soccini, genitori di Clara/ La cantante: “mi è mancata molto la figura maschile”

Francesca ed Emanuele Soccini sono i genitori di Clara Soccini, la cantante ed attrice che dopo Mare Fuori è approdata tra i Big durante la 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024. Una prima partecipazione che ha lasciato il segno, visto che il suo brano “Diamanti grezzi” è diventata una hit da milioni di streaming. A credere da sempre nel suo talento c’è la famiglia, originaria della provincia di Varese. I genitori di Clara, infatti, l’hanno sempre sostenuta ed incoraggiata. Ma chi sono? La mamma Francesca è un insegnante e presta servizio presso il liceo di Travedona, in provincia di Varese, mentre il padre Emanuele Soccini è un imprenditore in ambito antiquariato. Non è la sola figlia, visto che Clara ha anche un fratello di nome Filippo che vive e lavora in Olanda.

Proprio Clara Soccini dalle pagine di Vanity Fair si è sbottonata parlano dei genitori Francesca ed Emanuele Soccini soffermandosi sul rapporto con il papà: “per anni ha fatto il commerciante di antiquariato nei mercati. Non voglio dire di più, anche se diciamo: una figura maschile nella vita mi è mancata molto”.

Clara Soccini e il rapporto con i genitori Francesca ed Emanuele Soccini

Non solo, Clara Soccini parlando dei genitori Francesca ed Emanuele Soccini ha rivelato di essere stata cresciuta principalmente dalla mamma visto che il padre era impegnato spesso fuori per motivi di lavoro. Un’adolescenza vissuta senza imposizioni e nel segno della libertà. Clara è legatissima alla sua famiglia e ai suoi genitori che l’hanno seguita anche durante la sua prima partecipazione al Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Proprio il padre Emanuele e la madre Francesco ha organizzato presso il cinema Santamanzio di Travedona un maxischermo per seguire le performance dell’amata figlia. “È brava, ha una bella canzone! – ha detto il padre confessando – “ha raggiunto il suo traguardo stando sul palco dell’Ariston”.

