Continua il Serale di Amici 24 e di puntata in puntata vediamo abbandonare il programma alcuni degli allievi più brillanti. Eppure è così che deve essere: con l’eliminazione di cantanti e ballerini arriveremo a scoprire chi sarà il vincitore del talent. Le anticipazioni di Amici 24 di Superguidatv hanno annunciato che ad uscire dalla scuola di Maria De Filippi è stata Francesca Bosco, eliminata ufficialmente nella registrazione di giovedì 17 aprile 2025. Si tratta di una delle ballerine in assoluto più amate e talentuose, nonchè recentemente fidanzata di Jacopo Sol.

Per quanto riguarda Francesca, Maria De Filippi ha deciso di comunicarle di essere stata eliminata dal programma in studio invece che in casetta. Infatti, il format di quest’anno prevede che la conduttrice dia la notizia dopo la fine del serale e della sfida finale. La ragazza dopo essersi esibita sotto le note della canzone di Giorgia, “La cura per me“, ha abbandonato a testa alta il talent ma nonostante la sua uscita inaspettata, ha ricevuto ben due proposte importantissime per il suo futuro lavorativo. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Andiamo a scoprire dove potremmo rivederla presto.

Francesca Bosco, svelate le due proposte di lavoro dopo Amici 24: avrà accettato?

Come si sa, Amici è un vero e proprio trampolino di lancio per molti talenti e di certo le opportunità non si fermano dopo l’uscita dal programma. Superguidatv ha annunciato tramite le anticipazioni che Francesca Bosco ha ricevuto ben due proposte importanti. La prima da una compagnia di danza, la Budapest Dance Company, mentre la seconda riguarda un tour di 8 date in Sicilia proposto da una compagnia italiana. Non si ferma qui, dunque, la carriera della bravissima Francesca che senza dubbio è stata notata da diverse realtà desiderose di collaborare con lei. I fan del programma potranno quindi rivederla ballare per tutta Italia e non solo! Secondo alcuni spoiler, la ballerina avrebbe accettato entrambe le proposte. Sarà vero?