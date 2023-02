Francesca Fagnani, abito trasparente e senza reggiseno a Sanremo 2023/ Web: “Ha asfaltato la Ferragni!”

Francesca Fagnani, l’abito trasparente a Sanremo 2023 conquista il web

Incanta Francesca Fagnani nella sua prima discesa dalle scale di Sanremo 2023. Abito firmato Giorgio Armani per la conduttrice di ‘Belve’, che richiama i colori dell’oro e il nero. Ampia scollatura, coperta da un velo nude, e effetto vedo non vedo, che si mostra in tutta la sua bellezza.

La discesa dalle scale e il gioco di luci mettono in evidenza tutta la trasparenza dell’abito che sembra però aver conquistato il popolo del web. C’è chi ne elogia la bellezza, chi l’audacia, e c’è chi parte col paragone con Chiara Ferragni. Anche quest’ultima ha infatti prediletto l’oro e le trasparenze per i suoi outfit della prima serata, ma c’è chi ha però finora preferito la scelta della Fagnani.

Francesca Fagnani conquista il web che punge Chiara Ferragni

Tanti infatti i commenti positivi conquistati dal primo abito di Francesca Fagnani al Festival di Sanremo 2023. “Francesca Fagnani che asfalta Chiara Ferragni ad ogni passo.”, ha scritto un utente; “Direi che la #PikkolaKiara ha tutto da imparare dalla #Fagnani”, ha aggiunto pungente un altro. E ancora: “La presenza scenica di Francesca Fagnani è SPETTACOLARE! Sempre sul pezzo, sempre pronta, sempre con una parola giusta al momento giusto.” Insomma col suo primo abito la Fagnani ha fatto centro!













