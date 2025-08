La giornalista ha condiviso uno scatto estivo davvero molto tenero, in cui sfoggia un look inedito e molto semplice che ha conquistato i suoi fan

Francesca Fagnani, “dimessi i panni” della conduttrice di Belve, si sta godendo il meritato riposo, anche se – pure d’estate – non mancano impegni di lavoro. Ad ogni modo la giornalista per le vacanze ha deciso di sfoggiare anche un’acconciatura più naturale, diversa dalla piega ondulata che siamo abituati a vedere nel programma di Rai 2.

Un look semplice che ha deciso di sfoggiare sia in occasione del festival letterario di Modica, di cui è stata ospite, ma anche sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso un tenerissimo scatto in compagnia del suo grande amore. Un’immagine inedita che, oltre a mostrare un’acconciatura al naturale che detta tendenza della giornalista, la riprende anche in un momento sicuramente più intimo.

Francesca Fagnani e il capello riccio-mosso per l’estate che piace

Francesca Fagnani si sta godendo il mare e il relax e per questo periodo estivo ha deciso di lasciare i suoi capelli al naturale, senza alcuna stiratura o piega. Acconciatura che si sposa perfettamente con i look marini che sono più svelti e che pare starle davvero molto bene.

Come si vede dall’immagine, la giornalista si è goduta una giornata in barca e con lei c’era anche uno dei suoi amatissimi tre cani. Nello scatto la Fagnani abbraccia il suo cucciolo dolcemente, a dimostrazione del legame speciale che ha con i suoi amici a 4 zampe. I capelli mossi e “baciati dal sole” sembrano donarle molto, conferendole un aspetto più semplice e senza dubbio più giovanile

Lasciare i capelli così è sicuramente una scelta nata per praticità, come la giornalista molte donne al mare preferiscono lasciare che i capelli si asciughino al sole, lasciando il phon a casa. Questa pettinatura, inoltre, valorizza molto anche la tinta bionda della giornalista, caratterizzata da più sfumature mélange, che risaltano ancora di più con la tintarella estiva.

A sorprendere dell’immagine della Fagnani, oltre al look, è la dolcezza dello scatto con il suo cagnolino. E’ noto come la giornalista non abbia avuto figli e con il compagno Enrico Mentana – che invece è padre e nonno – condivide l’amore per i loro tre cani, Blu, NIna e Bice, tre Cavalier King, una razza molto dolce ed elegante.

La Fagnani ha parlato in più occasioni dei suoi cani e del grande amore che nutre per loro, spiegando come quello dei suoi amici a quattro zampe sia “un amore senza riserve”. Sa bene che non sono sostituti dei figli, ma poi ha ironizzato dicendo: “(…) Hanno un vantaggio, i cani non diventano adolescenti ingrati“. Ad ogni modo la giornalista è inseparabile dai suoi amati cani, lo stesso Mentana è capitato che portasse uno dei cuccioli a lavoro con lui.

Infatti i cani sono con la giornalista in vacanza e li porta anche in barca con lei. La foto di Francesca Fagnani con il suo cucciolo ha ricevuto moltissimi like e commenti, alcuni dei quali provenienti da personaggi famosi come Ilary Blasi e Raffaella Mennoia, entrambe amanti dei cani.