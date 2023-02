Francesca Fagnani/ “Anna Oxa si è sottratta a Sanremo, ma non alla mia intervista”

Francesca Fagnani, reduce dalla maratona del Festival di Sanremo, porta a casa una prossima intervista con Anna Oxa e già sogna chi potrebbero essere i prossimi ospiti del suo programma. Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice della trasmissione Rai ‘Belve’, parla di Anna Oxa confessando che ha detto sì solo a lei sottraendosi “a Sanremo ma è venuta da me a Labaro… Infatti mi ha risposto così quando le ho chiesto la stessa cosa: Io sono contentissima perché non relaziono me, o la signora Oxa, a Sanremo ma quanto io sia riuscita a portare alla nuova generazione qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato”.

Intervistata da la Stampa, Francesca Fagnani nega però di volere Fiorello tra i possibili ospiti che potrebbero comparire in futuro nel salotto di cui è conduttrice: “con Fiorello siamo troppo amici e io gli amici non li invito” scherza, ma forse non troppo. Ha invece le idee molto chiare su un nome che vorrebbe assolutamente avere il piacere di intervistare: “Elodie”. Dopo la riconferma della sua trasmissione, ammette che è più facile attrarre ospiti a cui porre domande, eppure “capisco chi si sottrae, chi non se la sente. Preferisco questi a chi mi dice di sì e poi mi chiede di non fare determinate domande”.

Francesca Fagnani, “nelle mie interviste affronto pubblico e privato”

Francesca Fagnani ha intervistato anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e, raggiunta da La Stampa, ha spiegato come si regola per preparare le domande a personalità così importanti per l’attualità: “le mie sono interviste-ritratto, si entra e si esce passando dal pubblico al privato”. Nello svolgere il suo lavoro riconosce che “cerco sempre di mettermi in gioco sfruttando anche la chiave ironica”.

Nel corso della sua carriera, Francesca Fagnani spiega di aver “fatto tanta tv di strada” e di avere “imparato moltissimo da maestri come Giovanni Minoli e Michele Santoro”. A oggi, nel condurre il suo programma “credo nella reciprocità di graticola tra me e chi mi sta di fronte”. Ricordando sempre che “sono una cronista” e per questo motivo “parto sempre dal rispetto dei fatti”. Alle pagine de La Stampa, alla domanda se abbia mai ricevuto delle pressioni sulle domande da porre ai suoi ospiti da parte della Rai, dà una risposta secca e inequivocabile: “mai avute”.

