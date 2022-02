Francesca Fagnani, chi è/ Dal dottorato in Filologia Dantesca ad Annozero con Santoro

Francesca Fagnani, chi è la giornalista di Belve?

La giornalista Francesca Fagnani è nata a Roma nel 1978. “Ho avuto un’infanzia normale e felice. Se la paragono a quella dei figli degli amici, vedo molte meno possibilità, meno opportunità, e molti meno viaggi, ma devo dire che è stata felice. Mia madre mi chiamava “faccia d’angelo”, come Felice Maniero”, ha raccontato la giornalista a Vanity Fair, rivelando di aver fatto credere alla sorella gemella Elena, molto diversa fisicamente da lei, di essere stata adottata. Francesca Fagnani ha frequentato il liceo classico, poi si è laureata in Lettere e ha preso un dottorato di ricerca in Filologia Dantesca, che l’ha portata in America. L’11 settembre 2001 si trovava a New York: “Sono uscita e ho visto le Torri Gemelle circondate dal fumo. Ho preso la metro, sono arrivata a Union Square e ne ho vista solo una. Quei giorni non sono potuta tornare a casa perché avevano chiuso i quadranti e sono stata ospitata: ho sentito di essere dentro la storia, ed è lì che ho sviluppato il desiderio di diventare giornalista”, ha raccontato a Vanity Fair.

Francesca Fagnani: l’incontro con Minoli e Santoro

Francesca Fagnani è rimasta in America solo un anno, anche se aveva iniziato a collaborare nella sede Rai di New York. Tornata a Roma è iniziata la sua carriera: “Finito il dottorato, ho abbandonato il percorso accademico e ho iniziato a fare gli stage con Giovanni Minoli e a occuparmi di mafia realizzando due documentari a Palermo: ancora adesso la criminalità organizzata è la mia passione. Poi la fortuna e la vita mi hanno fatta approdare ad Annozero, che è diventata la mia università televisiva. Il salto l’ho fatto con Michele Santoro”, ha raccontato a Vanity Fair. Dal 2018 è conduttrice e autrice della trasmissione Belve, andata in onda sul Nove e ora su Rai 2. Nel 2020 ha condotto Seconda linea su Rai 2 con Alessandro Giuli. È spesso opinionista a Quarta Repubblica e Non è l’Arena. A novembre 2021 ha condotto una puntata de Le Iene con Nicola Savino. Francesca Fagnani è legata a Enrico Mentana dal 2013.

