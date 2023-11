Francesca Fagnani e Belve lasciano la Rai?/ L’indiscrezione sul passaggio a Nove

Belve, Francesca Fagnani “indispettita” dopo la mancata intervista a Fedez

Voci e rumor di telemercato sembrano correre più veloci della nuova stagione televisiva. Nonostante buona parte dei programmi di punta delle varie reti siano solo agli albori – con altri format ancora in attesa di tornare in onda – alcuni volti e trasmissioni note risultano già al centro di possibili scenari in ottica cambiamento. Stando a quanto riporta Coming Soon – che cita le indiscrezioni lanciate da TvBlog – Belve e Francesca Fagnani potrebbero traslocare dalla Rai al Nove, seguendo dunque le orme di Fazio e Che tempo che fa.

Il successo di Belve, soprattutto grazie alla verve all’indole graffiante di Francesca Fagnani, è sicuramente un fiore all’occhiello per la Rai. Stando alle ultime indiscrezioni, qualcosa tra i vertici di viale Mazzini e la conduttrice sembra essersi guastato. La giornalista non sembra aver digerito la scelta di “censurare” l’intervista a Fedez – con polemiche annesse – tanto da dissociarsi nei giorni seguenti.

Francesca Fagnani, il trasloco di Belve sul Nove potrebbe arrivare “solo” nel 2024

Il “caso” dell’intervista mancata a Fedez potrebbe dunque – come riporta Coming Soon – aprire scenari di cambiamento per Francesca Fagnani e Belve. Il passaggio sul Nove non sarebbe utopia ma la realtà attuale non può che rimandare di diversi mesi tale possibilità. Il programma della giornalista è infatti alla 9a stagione; ma per la prossima primavera è già fissato l’appuntamento con la decima edizione. Per questa ragione è difficile credere che, laddove i rumors dovessero diventare realtà, il format di Francesca Fagnani passi alla nuova rete prima dell’autunno 2024.

Sempre il portale riporta come sulla questione come, seppur con asserzione monosillabica, si sia espresso anche Sergio Roberto. L’amministratore delegato della Rai è stato incalzato sul futuro di Belve e Francesca Fagnani da Fiorello a VivaRai2!. Il risultato è stato un secco e perentorio “No”. Dunque, per ora il format graffiante della giornalista romana resta in prima serata su Rai 2 ma il futuro potrebbe riservare novità interessanti.











