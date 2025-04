Francesca Fagnani: da giornalista a conduttrice

Francesca Fagnani, da martedì 29 aprile 2025, torna ad animare la prima serata di Raidue con le nuove puntate di Belve. Nuovi ospiti, infatti, si racconteranno ai microfoni della padrona di casa che, con le sue domande scomode e taglienti, cercherà di raccogliere dichiarazioni inedite sul passato dei propri ospiti. Dotata di una dialettica perfetta, Francesca Fagnani non lascia nulla al caso ma studia tutte le sue interviste.

Preparata e professionale, ha conquistato tutti con la serietà con cui affronta il proprio lavoro. Di lei, però, si sa davvero poco e il pubblico va sempre a caccia di curiosità sul suo conto. Sono tanti, infatti, i fan della giornalista che si chiedono cosa abbia effettivamente studiato prima di trovare la propria strada professionale approdando sul piccolo schermo.

La laura di Francesca Fagnani: ecco cosa ha studiato

Francesca Fagnani, dopo aver conseguito il diploma, decide di completare i propri studi iscrivendosi all’università. Con la passione per la scrittura, sceglie di iscriversi alla facoltà di lettere presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” conseguendo la laurea. Dopo essersi laureata, tuttavia, sceglie di non fermarsi e di conseguire anche un dottorato in Filologia dantesca. Nel 2001 ottiene un tirocinio nella sede di New York della Rai che le permette di farsi le ossa nel mondo del giornalismo cominciando, così, la sua carriera.

Con una preparazione importante e una grande curiosità oltre ad una passione per il giornalismo, comincia ufficialmente la carriera della Fagnani che esordisce in tv nel 2006 ad Annozero, trasmissione condotta da Michele Santoro, dove ricopre il ruolo di inviata. Determinata e sicura di sè, la Fagnani sfrutta i propri studi per farsi strada nel mondo del giornalismo trovando in pochi anni la propria strada fino a debuttare come conduttrice di un programma innovativo come Belve.